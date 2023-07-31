Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Чи є життя без експорту зерна? Експерт дав прогноз для українських фермерів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи є життя без експорту зерна? Експерт дав прогноз для українських фермерів
Агровиробники вже зараз розглядають можливості «зіскочити» з зернових
фото з відкритих джерел

Українські фермери можуть переключитися з вирощування зерна на біогаз – глава УЗА

Якщо українські сільгоспвиробники не зможуть експортувати зерно, вони почнуть менше вирощувати його і перейти на інше виробництво. Таку думку висловив в інтерв’ю «Главкому» президент Української зернової асоціації, яка виражає інтереси найбільших експортерів зерна, Микола Горбачьов.

«Якщо нашій країні цьогоріч буде задорого експортувати, виробники отримують збитки чи, не дай Боже, збанкрутують, Україна просто не буде виробляти такий великий обсяг зерна. Ми не потребуємо тих 100 млн тонн зерна, які вирощували до війни, а цілком забезпечимо себе, якщо будемо працювати учетверо менше», – сказав він.

Горбачьов прогнозує, що в такому разі фермери можуть сконцентруватись на чомусь іншому: наприклад, на виробництві біогазу чи якогось біопалива. «І тоді вже важко інвестиційно буде перевести їх на вирощування сільгосппродукції, яка годувала світ», – зазначив він.

На уточнююче запитання, чи виробники вже зараз розглядають можливості «зіскочити» з зернових, Горбачьов відповів: «Якщо для них буде надто дорого експортувати зерно, то вони можуть якусь люцерну вирощувати і з люцерни робити біогаз. І при цьому не знати проблем з експортом».

Нагадаємо, що Українська зернова асоціація прогнозує, що врожай та експорт зернових у 2023/2024 маркетинговому році буде вищий, ніж очікуваний урядом. Згідно з прогнозом уряду, у 2023/2024 маркетинговому році Україна буде в змозі експортувати 30-35 млн тонн зерна (проти 49 млн тонн у 2022/2023 маркетинговому році).

Читайте також: Микола Горбачьов: Десяток F-16 – один із варіантів вирішення проблеми із зерновим коридором 
Теги: зерно аграрії Україна експорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

F-16 допомогли б Україні гарантувати безпеку судноплавства
Українські експортери зерна просять десяток F-16
Вчора, 22:19
У разі подорожчання логістики аграріям буде не так просто перейти на інші сільгоспкультури
Голова зернової асоціації про блокування експорту: За продовольчу інфляцію заплатять усі
Вчора, 10:09
Цьгорічний врожай зернових в Україні може скласти близько 69-70 млн тонн
Прогноз врожаю та експорту у новому сезоні від Української зернової асоціації
29 липня, 13:07

Бізнес

Чи є життя без експорту зерна? Експерт дав прогноз для українських фермерів
Чи є життя без експорту зерна? Експерт дав прогноз для українських фермерів
Бізнес-омбудсмен закликав обрати повноцінних керівників Податкової та Митниці
Бізнес-омбудсмен закликав обрати повноцінних керівників Податкової та Митниці
Бізнес-омбудсмен розказав про проблемну ментальність українських податківців
Бізнес-омбудсмен розказав про проблемну ментальність українських податківців
Бізнес-омбудсмен: Підприємці, які виїхали, визнають, що в Україні їм було працювати легше
Бізнес-омбудсмен: Підприємці, які виїхали, визнають, що в Україні їм було працювати легше
Прогноз врожаю та експорту у новому сезоні від Української зернової асоціації
Прогноз врожаю та експорту у новому сезоні від Української зернової асоціації
Бізнес-омбудсмен відзвітував, скільки грошей повернув бізнесу
Бізнес-омбудсмен відзвітував, скільки грошей повернув бізнесу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
«Найбільше знущання над інвалідами». Соратник президента обіцяє скасувати сумнозвісні МСЕК
50K
«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»
25K
У Петербурзі обікрали відразу трьох учасників саміту «Росія – Африка»
17K
Удар безпілотників по Москві: з'явилися фото зсередини потрощеної будівлі
11K
«Український контрнаступ виявився успішним». Соратник Путіна зробив «страшний» прогноз
6441
У боях за Україну загинули п'ять бійців батальйону «Вовки да Вінчі»

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту