Чи є життя без експорту зерна? Експерт дав прогноз для українських фермерів

Українські фермери можуть переключитися з вирощування зерна на біогаз – глава УЗА

Якщо українські сільгоспвиробники не зможуть експортувати зерно, вони почнуть менше вирощувати його і перейти на інше виробництво. Таку думку висловив в інтерв’ю «Главкому» президент Української зернової асоціації, яка виражає інтереси найбільших експортерів зерна, Микола Горбачьов.

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«Якщо нашій країні цьогоріч буде задорого експортувати, виробники отримують збитки чи, не дай Боже, збанкрутують, Україна просто не буде виробляти такий великий обсяг зерна. Ми не потребуємо тих 100 млн тонн зерна, які вирощували до війни, а цілком забезпечимо себе, якщо будемо працювати учетверо менше», – сказав він.

Горбачьов прогнозує, що в такому разі фермери можуть сконцентруватись на чомусь іншому: наприклад, на виробництві біогазу чи якогось біопалива. «І тоді вже важко інвестиційно буде перевести їх на вирощування сільгосппродукції, яка годувала світ», – зазначив він.

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На уточнююче запитання, чи виробники вже зараз розглядають можливості «зіскочити» з зернових, Горбачьов відповів: «Якщо для них буде надто дорого експортувати зерно, то вони можуть якусь люцерну вирощувати і з люцерни робити біогаз. І при цьому не знати проблем з експортом».

Нагадаємо, що Українська зернова асоціація прогнозує, що врожай та експорт зернових у 2023/2024 маркетинговому році буде вищий, ніж очікуваний урядом. Згідно з прогнозом уряду, у 2023/2024 маркетинговому році Україна буде в змозі експортувати 30-35 млн тонн зерна (проти 49 млн тонн у 2022/2023 маркетинговому році).