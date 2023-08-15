Головна Країна Політика
search button user button menu button

Вступ України до НАТО в обмін на відмову від територій: МЗС різко відреагувало

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ України до НАТО в обмін на відмову від територій: МЗС різко відреагувало
фото з відкритих джерел

Олег Ніколенко: «Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії» 

Керівник апарату генерального секретаря НАТО допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації. Українськ сторона вважає неприйнятними розмови про можливий вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій на користь Росії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook.

«Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО», - сказав Ніколенко.

Нагадаємо, Держдеп США пояснив, чому вступ України в НАТО наразі неможливий.

Читайте також: Щодо перспектив вступу України до НАТО
Теги: НАТО Україна обмін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Ще одна країна приєдналася до гарантій безпеки для України
Ще одна країна приєдналася до гарантій безпеки для України
Зеленський записав звернення у потязі і пообіцяв обговорити проблеми військових на Ставці (відео)
Зеленський записав звернення у потязі і пообіцяв обговорити проблеми військових на Ставці (відео)
Вступ України до НАТО в обмін на відмову від територій: МЗС різко відреагувало
Вступ України до НАТО в обмін на відмову від територій: МЗС різко відреагувало
«Батьківщина» підготувала законопроєкт, що має збільшити фінансування на лікування поранених
«Батьківщина» підготувала законопроєкт, що має збільшити фінансування на лікування поранених
Хто блокує заборону УПЦ МП? Нардеп розповів, як агенти російської церкви маніпулюють парламентом
Хто блокує заборону УПЦ МП? Нардеп розповів, як агенти російської церкви маніпулюють парламентом
Зеленський відвідав військових, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямку
Зеленський відвідав військових, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Європейська країна переманює українських біженців із Польщі
27K
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
11K
Стрімке падіння рубля: росіяни звернулися до Путіна (відео)
7868
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
7007
Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
5723
Стало відомо про кількість потерпілих внаслідок удару по Луцьку

Новини

На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Сьогодні, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту