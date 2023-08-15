Вступ України до НАТО в обмін на відмову від територій: МЗС різко відреагувало

Олег Ніколенко: «Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії»

Керівник апарату генерального секретаря НАТО допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації. Українськ сторона вважає неприйнятними розмови про можливий вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій на користь Росії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook.

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«Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО», - сказав Ніколенко.

Нагадаємо, Держдеп США пояснив, чому вступ України в НАТО наразі неможливий.

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