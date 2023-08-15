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Данілов відреагував на пропозицію чиновника НАТО відмовитись від територій України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Данілов відреагував на пропозицію чиновника НАТО відмовитись від територій України
Секретар РНБО Олексій Данілов
фото з відкритих джерел

Данілов: «Дивний такий вкид, незрозуміло, для чого це зроблено»

Пропозиція одного з представників НАТО щодо передачі територій в Україні на обмін за членство в Альянсі є дивним вкидом. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За його словами, заява голови апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу, Стіана Єнссена, виглядає «досить дивно».

«Він (Стіан Єнссен – Ред) заявив, що нам потрібно розглядати питання здачі наших територій в обмін на членство в НАТО. Дивний такий вкид. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено», – зазначив Данілов.

Нагадаємо, керівник апарату генерального секретаря НАТО допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації. 

Українська сторона вважає неприйнятними розмови про можливий вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій на користь Росії

Повідомлялося, що Україну запросять до НАТО, коли всі умови будуть виконані, але зараз це неможливо, оскільки означало б втягування США у війну з Росією. 

Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ).

Теги: НАТО Україна Олексій Данілов обмін

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