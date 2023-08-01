МЗС Фінляндії пояснило, чому Україна не може повторити їхній шлях вступу до НАТО

До кінця року Україна планує запустити Раду Україна-НАТО на всіх рівнях

Фінляндія має дуже тісні оборонні угоди та співпрацю з найближчими партнерами та тісне співробітництво з НАТО

Фінляндія спромоглася приєднатися до Альянсу безпрецедентно швидко – процес зайняв менше року. Але між Україною та Фінляндією існує певна різниця. Про це розповіла міністерка закордонних справ Фінляндія Еліна Валтонен, передає «РБК-Україна».

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Міністерка наголосила, що Фінляндія мала боротися проти російської або станом на тоді – радянської агресії, але, на щастя, змогла залишитися суверенною та незалежною.

«Тому нам удалося побудувати стабільне, стійке західне суспільство і мати демократію понад 100 років», – додала Валтонен.

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Крім того, зазначається, що є інший аспект щодо збройних сил.

«Звичайно, ми завжди ставилися дуже серйозно до нашої безпеки та інвестували значні кошти в оборону. І відколи ми стали членами Європейського Союзу 30 років тому, ми, звичайно, не просто стали членами ЄС, ми дуже тісно співпрацюємо у питаннях безпеки з нашою європейською родиною», – сказала голова МЗС.

Фінляндія має дуже тісні оборонні угоди та співпрацю з найближчими партнерами та тісне співробітництво з НАТО.

«Звичайно, особливо за останні 10 років ми дуже наблизилися до НАТО. І це допомогло, оскільки наші військові сили були майже повністю сумісні з НАТО», – наголосила Валтонен.

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Раніше президент Литви назвав умову вступу України до НАТО.