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МЗС Фінляндії пояснило, чому Україна не може повторити їхній шлях вступу до НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МЗС Фінляндії пояснило, чому Україна не може повторити їхній шлях вступу до НАТО
До кінця року Україна планує запустити Раду Україна-НАТО на всіх рівнях
фото ілюстративне

Фінляндія має дуже тісні оборонні угоди та співпрацю з найближчими партнерами та тісне співробітництво з НАТО

Фінляндія спромоглася приєднатися до Альянсу безпрецедентно швидко – процес зайняв менше року. Але між Україною та Фінляндією існує певна різниця. Про це розповіла міністерка закордонних справ Фінляндія Еліна Валтонен, передає «РБК-Україна».

Міністерка наголосила, що Фінляндія мала боротися проти російської або станом на тоді – радянської агресії, але, на щастя, змогла залишитися суверенною та незалежною.

«Тому нам удалося побудувати стабільне, стійке західне суспільство і мати демократію понад 100 років», – додала Валтонен.

Крім того, зазначається, що є інший аспект щодо збройних сил.

«Звичайно, ми завжди ставилися дуже серйозно до нашої безпеки та інвестували значні кошти в оборону. І відколи ми стали членами Європейського Союзу 30 років тому, ми, звичайно, не просто стали членами ЄС, ми дуже тісно співпрацюємо у питаннях безпеки з нашою європейською родиною», – сказала голова МЗС.

Фінляндія має дуже тісні оборонні угоди та співпрацю з найближчими партнерами та тісне співробітництво з НАТО.

«Звичайно, особливо за останні 10 років ми дуже наблизилися до НАТО. І це допомогло, оскільки наші військові сили були майже повністю сумісні з НАТО», – наголосила Валтонен.

Раніше президент Литви назвав умову вступу України до НАТО.

Теги: Фінляндія війна НАТО Україна

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