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Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
Як повідомляють ЗМІ, у день обстрілу в кафе перебувало багато силовиків
фото з відкритих джерел

Під час обстрілів було ліквідовано так званих «депутатів» Луганщини Артема Тростянського та Івана Жушму

Унаслідок удару по місту Лисичанськ росіяни втратили ще двох так званих «депутатів» окупованої Луганщини. Зазначається, що під час обстрілів ліквідовано Артема Тростянського та Івана Жушму. Про це повідомив так званий «голова Народної Ради ДНР».

Водночас у мережі зазначають, що незабаром з’являться й імена інших колаборантів, які перебували в кафе.

Як зазначають Telegram-канали, у закладі, яке було улюбленим і частовідвідуваним окупаційними керівними ланками Лисичанська, було багато силовиків у день обстрілу.

Нагадаємо, 3 лютого голова бойовиків так званої «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про обстріл «пекарні» в Лисичанську і звинуватив у цьому ЗСУ.

Бойовики заявили, що внаслідок обстрілу загинули 28 людей. Серед загиблих внаслідок прильоту, за даними Telegram-каналів, власник закладу – місцевий бізнесмен, а також колаборант, який працював в окупаційній «податковій».

Зокрема, сьогодні також стало відомом, що під час обстрілу пекарні у тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області було ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій» «Л/ДНР» Олексія Потелещенко. Він перейшов на бік бойовиків у 2014 році.

Раніше повідомлялося, що у новорічну ніч тимчасово окупований Лисичанськ на Луганщині зазнав обстрілу. Під удар потрапило училище, де базувалися солдати РФ

Теги: росія Луганщина депутат війна обстріл

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