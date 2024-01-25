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Росія вивела в Чорне море два підводні човни з ракетами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія вивела в Чорне море два підводні човни з ракетами
Можливий загальний залп ракетоносіїв до восьми «Калібрів»
фото ілюстративне

У Чорному морі на чергуванні чотири ворожих кораблі

Станом на ранок четверга, 25 січня, російські окупанти вивели в Чорне море два підводні ракетоносії. Про це повідомив речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук.

За його даними, в Чорному морі наразі перебувають чотири ворожих кораблі. «Серед них – два підводних ракетоносії. Можливий загальний залп до восьми «Калібрів», – поінформував Братчук.

Відомо, що окупанти економлять ракети «Калібр», оскільки мають проблеми з логістикою, забезпеченням та інфраструктурним обслуговуванням.

Нагадаємо, триває 701-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.

У ніч на 25 січня російські окупанти завдали удару 14-ма БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей.

Унаслідок удару дронами по Одесі постраждали двоє чоловіків. За даними МВС, пошкоджено багатоповерховий будинок та складське приміщення. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Рятувальники показали наслідки ворожої атаки на Одесу.

Теги: корабель Чорне море окупанти ракета війна

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