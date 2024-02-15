Білорусь ввела режим контртерористичної операції в районі, що межує з Україною
У регіоні, що межує з Житомирською і Рівненською областями України, проводяться навчання комітету держбезпеки РБ
У Білорусі оголосили режим контртерористичної операції у Лельчицькому районі Гомельської області, яка межує з Україною. Про це повідомляє держінформагентство "Белта".
Зазначається, що у регіоні проводяться навчання комітету державної безпеки РБ. Журналістам у Лельчицькому райвиконкомі сказали, що «боятися нема чого», а оголошена тривога – чергове тренування спецслужб. Населення району просять зберігати спокій та підкорятися вимогам співробітників силових структур.
«У нас уже не вперше проходять навчання. Вони перевіряють готовність своїх структурних підрозділів», – заявили у відомстві.
Лельчицький район розташований на південному заході Гомельської області. Адміністративний центр – селище Лельчиці. На півдні він межує з Житомирською і Рівненською областями України.
До слова, у ЗМІ з'явилася інформація, що Білорусь нібито перекидає техніку до кордону з Україною. Ці дані є неправдивими. Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
Нагадаємо, білоруські військової пройдуть навчання на території Росії, щоб перейняти досвід загарбників у війні проти України.
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