Майбутній прем’єр Грузії зробив гучну заяву про Україну

Кандидат у прем’єри Іраклій Кобахідзе заявив, що Україна хоче відкрити в Грузії «другий фронт»

Раніше у Грузії правоохоронці затримали 14 кг вибухівки, яка нібито прямувала з Одеси до Воронежа

Кандидат у прем’єр-міністри Грузії Іраклій Кобахідзе різко прокоментував реакцію посольства України на перехоплення грузинськими спецслужбами вибухівки, яку українці нібито перевозили для терактів у Росії. Про це повідомляє портал Sova.news.

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Колишнього спікера грузинського парламенту не вдовольнили заклики посольства України «утримуватися від політизації цієї справи». Він вважає, що Київ не зробив би такої заяви, якби в нього був посол у Грузії.

«Коли хтось намагається зробити Грузію об'єктом російської агресії за межами країни, це дуже серйозна подія, і вона викликає велике занепокоєння. Це ще раз підтверджує те, про що, в принципі, відкрито говорили високопосадовці українського уряду, що вони хотіли і, ймовірно, все ще хочуть другого фронту в нашій країні», – додав Кобахідзе.

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Кандидат на пост прем’єра сказав, що виявлені Службою держбезпеки Грузії «факти» є «ще одним підтвердження всього цього».

Раніше у Грузії затримано 14 кг вибухівки, яка нібито прямувала з Одеси до Воронежа. Про це повідомили у грузинській Службі держбезпеки. Повідомляється, що всі шість пристроїв були виготовлені «спеціалістом високого рівня» та розраховані на «широкий радіус ураження».

Згодом стало відомо, що посольство України в Грузії перевіряє оприлюднену Службою державної безпеки Грузії інформацію про причетність громадян України до протиправної діяльності.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі підтвердив, що він залишає свою посаду та йде у відставку.

До слова, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що попри невдачу або через неї, Росія розпочала нову гібридну війну проти Грузії, для якої вона використовує всі форми і зброю.