Білорусь перекидає техніку до кордону з Україною? Прикордонники зробили заяву

Раніше з'явилася інформація, що Білорусь нібито перемістила свою військову техніку ближче до кордону з Україною

У ЗМІ з'явилася інформація, що Білорусь нібито перекидає техніку до кордону з Україною. Ці дані є неправдивими. Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

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У вівторок, 6 лютого, українські ЗМІ з посиланням на білоруський моніторинговий Telegram-канал «Беларускі Гаюн» почали писати про те, що Білорусь нібито перемістила свою військову техніку ближче до кордону з Україною. Це було пов'язано з навчаннями біля села Саки Брестської області. Туди відправили мотострілецьку роту однієї з механізованих бригад західного оперативного командування.

Речник ДПСУ Андрій Демченко прокоментував такі чутки про військову техніку Білорусі біля кордону з Україною.

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«Це повідомлення не стосувалося того, що техніку перекидають до кордону з Україною, а виключно у напрямку Бреста, до однієї з точок, де проходили навчання», – зазначив він.

За словами Демченка, зараз Україна не фіксує якогось угруповання, яке б перекидали до українського кордону. Також не фіксується і переміщення техніки чи особового складу біля Білорусі.

Нагадаємо, литовська Комісія з національної безпеки пропонує припинити рух товарів, транспорту і людей через прикордонні пункти пропуску «Лаворішкес» («Котловка» на білоруському боці) і «Райгардас» («Привалка»).

До слова, білоруські військової пройдуть навчання на території Росії, щоб перейняти досвід загарбників у війні проти України.