Біля Яворівського полігону знайшли мертвим військового

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КПП Яворівського полігону

Тіло померлого військового було знайдене в одній з лісопосадок

У Львівській області біля Яворівського військового полігону було виявлено мертвим 38-річного військовослужбовця. Про це УНІАН повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.

Згідно з інформацією, в одній з лісопосадок біля Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) 26 травня виявили мертвим військовослужбовця, який проходив перепідготовку за однією з військових спеціальностей.

«Обставини смерті військовослужбовця встановлюють співробітники військової служби правопорядку та військової прокуратури», - зазначив Поронюк.

Нагадаємо, у неділю, 27 травня, у смт. Шкло Яворівського району Львівської області ховали військового Мар’яна Корчака, що загинув 25 травня, у зоні проведення операції Об’єднаних сил під час обстрілу поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області.