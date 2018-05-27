  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    Біля Яворівського полігону знайшли мертвим військового

    • Розсилка
    КПП Яворівського полігону - Біля Яворівського полігону знайшли мертвим військового
    КПП Яворівського полігону

    Тіло померлого військового було знайдене в одній з лісопосадок

    У Львівській області біля Яворівського військового полігону було виявлено мертвим 38-річного військовослужбовця. Про це УНІАН повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.

    Згідно з інформацією, в одній з лісопосадок біля Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) 26 травня виявили мертвим військовослужбовця, який проходив перепідготовку за однією з військових спеціальностей.

    «Обставини смерті військовослужбовця встановлюють співробітники військової служби правопорядку та військової прокуратури», - зазначив Поронюк.

    Нагадаємо, у неділю, 27 травня, у смт. Шкло Яворівського району Львівської області ховали військового Мар’яна Корчака, що загинув 25 травня, у зоні проведення операції Об’єднаних сил під час обстрілу поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області.

    Читайте також
    Львівщина смерть військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ