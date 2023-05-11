Битва за Бахмут: аналітики ISW назвали причину провалу військ РФ

Проблеми російських військ обмежують їхню оборонятися від українських контратак

Українські сили провели успішні контратаки навколо Бахмута 9 травня і досягли незначного просування. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Українські джерела також заявили, що знищили дві роти 72-ї мотострілецької бригади 3-го армійського корпусу РФ під Бахмутом і просунулися на 2,6 км вздовж трикілометрової лінії фронту у цьому районі.

Поширені проблеми з російським бойовим потенціалом, що посилюються затяжним наступом у районі Бахмута, ймовірно, значно обмежують здатність російських сил у цьому районі захищатись від локальних українських контратак, пише ISW.

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Аналітики зазначають, що 72-га окрема мотострілецька бригада РФ є уособленням багатьох проблем, з якими регулярно стикаються російські військові. Вона формується в Оренбурзькій області у складі 3-го армійського корпусу, що складається переважно з добровольчих батальйонів.

У вересні 2022 року повідомлялося, що 3-й армійський корпус розгорнуто в Харківській області, і в результаті контрнаступу українських військ було знищено складові частини корпусу, включаючи, ймовірно, і 72-гу мотострілецьку бригаду.

Українські ЗМІ припустили, що уцілілі елементи бригади могли бути перекинуті до Миколаївської області, де вони знову зазнали втрат під час контрнаступу України у жовтні 2022 року.

ISW не може підтвердити, куди було перекинуто 72-гу бригаду після виведення російських військ з правого берега Дніпра, але цілком імовірно, що ті частини бригади, які нещодавно були перекинуті в район Бахмута, діють не на повну силу.

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Направлення російським військовим командуванням елементів формування, яке зазнало двох поразок поспіль, у район Бахмута разом із вже ослабленими підрозділами ПВК «Вагнер», ймовірно, надає українським силам можливості для обмежених контратак.

Проблеми з виведенням виснажених сил на вісь Бахмута, поряд із очевидними збоями в командуванні та управлінні, заважають російським військам у цьому районі проводити надійні оборонні операції, роблять висновок експерти.

Ключові висновки ISW:

Російські блогери стверджували, що російські війська завдали удару по командному центру, де знаходилися українські військові командири та офіційні особи, ймовірно, щоб підтримати триваючі спроби представити російські операції як такі, що стримують українські можливості для початку контрнаступу.

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