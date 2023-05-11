«Вагнерівці» досі контролюють значну територію в Бахмуті – Politico

Американські офіційні особи не бачать доказів того, що ПВК «Вагнер» планує повністю відступити з Бахмута

Російські бойовики «групи Вагнера» продовжують утримувати більшу частину Бахмута й володіють значними запасами боєприпасів, незважаючи втрати та публічні заяви свого ватажка Євгена Пригожина. Про це інформує Politico.

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У середу українські сили відбили кілька позицій у росіян на околицях міста, проте американські офіційні особи заявили, що не бачать жодних доказів того, що бойовики готуються до повного виходу з міста. Група володіє значними запасами боєприпасів і контролює щонайменше 85 відсотків Бахмута, зазначили вони.

Зазначається, що Пригожин давно критикує керівництво Міноборони та генштаб Росії за недостатню підтримку його групи, а його висловлювання про Бахмут не заслуговують на довіру.

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«Ми не збираємося коментувати театральні вистави пана Пригожина чи політичне позерство, яке спостерігається між ним і російськими військовими начальниками, – зазначив речник Ради національної безпеки США. – Пригожин ставиться до своїх солдатів як до гарматного м'яса, жертвуючи їхніми життями заради незначних просувань без видимої стратегічної вигоди й намагаючись досягти своїх політичних цілей».

За останній тиждень Пригожин у низці відеозаписів, поширюваних у соціальних мережах, заявляв про намір повністю вивести своїх бойовиків з міста через нібито брак зброї та боєприпасів.

Натомість за його словами, бойовими діями у Бахмуті займуться «кадировці». Пізніше ватажок «Вагнера» відмовився від цих погроз, заявивши, що російське міністерство оборони пообіцяло йому надіслати додаткові ресурси.

До слова, командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках російські сили відступили на дистанцію до двох кілометрів.