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Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута
ЗСУ надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед
фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

На окремих ділянках ЗСУ відсунули ворога на дистанцію до двох кілометрів

Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, Збройні сили України отримують ефективні результати. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

«У тому числі, проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до двох кілометрів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК «Вагнер» та змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ РФ, котрі зазнали поразки та відійшли.

«Попри значну концентрацію військ та гучні заяви російських військових злочинців про наміри взяти Бахмут до 9-го травня, ворог так і не зміг захопити українське місто. Наші сили оборони надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед. Битва за Бахмут триває... Як казав Карл Фон Клаузевіц: «Війна ведеться до перемоги. І крапка», – зазначає Сирський.

Командувач окремо відзначив роботу Третьої окремої штурмової бригади, яка в бою завдала ворогу потужного удару та показала міць української армії.

Раніше ЗСУ роз’яснили, навіщо Пригожин бреше про снарядний голод у Бахмуті.

Як повідомлялося, українські захисники розгромили під Бахмутом російські війська, взяли багато полонених та завдали багато втрат «вагнерівцям». Українські воїни знищили під Бахмутом 6 та 8 роти 72-ї бригади ВС РФ. Також 3-й штурмовий загін «Вагнера», рятуючи прорив фронту, зазнав великих втрат. Наразі звільнено 7,8км² української території.

Теги: Бахмут війна росія окупанти

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