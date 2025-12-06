Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський присвоїв звання бригадного генерала шістьом військовослужбовцям

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала шістьом військовослужбовцям
фото: Офіс президента України

У День Збройних сил України шестеро військових отримали звання бригадного генерала 

З нагоди Дня Збройних сил України Президент Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала шістьом полковникам. Відповідні укази (№903/2025 – №908/2025) оприлюднено на сайті глави держави, інформує «Главком» .

Серед підвищених військовослужбовців, яким присвоєно звання бригадного генерала, є:

  • Полковник Василь Сиротенко – начальник інженерних військ – начальник управління інженерних військ Командування сил підтримки Збройних сил України. (Указ №908/2025)
  • Полковник Дмитро Ткаченко – заступник начальника Обʼєднаного штабу Командування обʼєднаних сил ЗСУ. (Указ №907/2025)
  • Полковник Віктор Бригінець – начальник Об’єднаного штабу – заступник Командувача обʼєднаних сил ЗСУ. (Указ №906/2025)
  • Полковник Павло Процюк – командир 12 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ. (Указ №905/2025)
  • Полковник Віталій Пазевич – начальник оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ. (Указ №904/2025)
  • Полковник Юрій Люлька – начальник Головного управління справами Міністерства оборони України. (Указ №903/2025)

Нагадаємо, 6 грудня Україна відзначає День Збройних сил України.

Сирський звернувся до усіх захисників та захисниць України й зазначив, що сьогодні Збройні Сили – це дзеркало українського суспільства, яке показує, хто ми є як нація: солідарні, наполегливі, незламні. Це міцна основа української державності.

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що повага до військових стала «феноменом нової України» та справжнім мистецтвом, яке виражається у сотнях зображень, муралів і присвячень по всій країні.

Теги: ЗСУ Володимир Зеленський указ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна активно працює з партнерами
Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові «Петріоти» – Зеленський
8 листопада, 14:51
Трамп заявив, що є шанс закінчити війну в Україні
Підсумки мирних перемовин у США, заяви Трампа: головне за ніч
1 грудня, 05:49
7 листопада відбудеться зустріч Орбана та Трампа
Зеленський пояснив, як Орбан використає зустріч із Трампом
7 листопада, 16:45
Зеленський дав інтерв'ю The Guardian
У Маріїнському палаці під час інтерв’ю Зеленського зникло світло
10 листопада, 07:13
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський
9 листопада, 20:58
Україна та США почали спільне виробництво дронів-перехоплювачів
Україна та США почали спільне виробництво дронів-перехоплювачів
13 листопада, 10:13
Донька Гаріка Корогодського три місяці служить у ТрО
Три місяці на фронті: донька бізнесмена Корогодського служить у територіальній обороні
28 листопада, 11:53
Президент заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли
Президент заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли
2 грудня, 19:31
Президент: Я призначив на завтра Ставку, і серед питань буде новий розподіл особового складу серед підрозділів
Зеленський провів зустрічі з кандидатами на посаду очільника Офісу президента
4 грудня, 21:57

Події в Україні

Зеленський присвоїв звання бригадного генерала шістьом військовослужбовцям
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала шістьом військовослужбовцям
Вщент спалені локомотиви: окупанти повністю знищили залізничну станцію у Фастові (фото)
Вщент спалені локомотиви: окупанти повністю знищили залізничну станцію у Фастові (фото)
Запорізька АЕС пів години була була у повному блекауті. Заява МАГАТЕ
Запорізька АЕС пів години була була у повному блекауті. Заява МАГАТЕ
Олександр Сирський привітав захисників та захисниць України з Днем ЗСУ
Олександр Сирський привітав захисників та захисниць України з Днем ЗСУ
Президент взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня Збройних сил України (відео)
Президент взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня Збройних сил України (відео)
Знищення вокзалу у Фастові. Зеленський відреагував на нічний обстріл
Знищення вокзалу у Фастові. Зеленський відреагував на нічний обстріл

Новини

День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Сьогодні, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Вчора, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua