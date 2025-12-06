Зеленський присвоїв звання бригадного генерала шістьом військовослужбовцям

У День Збройних сил України шестеро військових отримали звання бригадного генерала

З нагоди Дня Збройних сил України Президент Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала шістьом полковникам. Відповідні укази (№903/2025 – №908/2025) оприлюднено на сайті глави держави, інформує «Главком» .

Серед підвищених військовослужбовців, яким присвоєно звання бригадного генерала, є:

Полковник Василь Сиротенко – начальник інженерних військ – начальник управління інженерних військ Командування сил підтримки Збройних сил України. (Указ №908/2025)

Полковник Дмитро Ткаченко – заступник начальника Обʼєднаного штабу Командування обʼєднаних сил ЗСУ. (Указ №907/2025)

Полковник Віктор Бригінець – начальник Об’єднаного штабу – заступник Командувача обʼєднаних сил ЗСУ. (Указ №906/2025)

Полковник Павло Процюк – командир 12 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ. (Указ №905/2025)

Полковник Віталій Пазевич – начальник оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ. (Указ №904/2025)

Полковник Юрій Люлька – начальник Головного управління справами Міністерства оборони України. (Указ №903/2025)

Нагадаємо, 6 грудня Україна відзначає День Збройних сил України.

Сирський звернувся до усіх захисників та захисниць України й зазначив, що сьогодні Збройні Сили – це дзеркало українського суспільства, яке показує, хто ми є як нація: солідарні, наполегливі, незламні. Це міцна основа української державності.

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що повага до військових стала «феноменом нової України» та справжнім мистецтвом, яке виражається у сотнях зображень, муралів і присвячень по всій країні.