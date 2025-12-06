Запорізька АЕС пів години була була у повному блекауті. Заява МАГАТЕ

Гроссі вважає, що окупованій Запорізькій АЕС потрібен «особливий статус», якщо буде досягнуто мирної угоди між Росією та Україною

Запорізька АЕС знову підключилася до лінії електропередач 330 кВ після півгодинного перебою, але лінія 750 кВ все ще була відключена

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що Запорізька АЕС тимчасово втратила все зовнішнє живлення протягом ночі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на МАГАТЕ.

За повідомленнім МАГАТЕ, Запорізька АЕС знову підключилася до лінії електропередач 330 кВ після півгодинного перебою, але лінія 750 кВ все ще була відключена.

Заява генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі скриншот

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня російська армія вчергове атакувала енергетику у різних регіонах країни, серйозно пошкодивши обладнання теплоелектростанцій.

До слова, Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що окупованій Запорізькій АЕС потрібен «особливий статус», якщо буде досягнуто мирної угоди між Росією та Україною. Гроссі вважає, що без встановлення миру зберігається загроза ядерного інциденту.

Варто зазначити, що у плані завершення війни з 28 пунктів йшлося про перезапуск станції під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії розподілятиметься порівну між Росією та Україною. Гроссі сказав журналістам, що не хоче вдаватися в політичну тему, але додав: «Одне зрозуміло: МАГАТЕ незамінне в цій ситуації».