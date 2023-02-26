Зеленський у День спротиву окупації Криму: «Повернемо наш прапор у кожен куточок України»

Цього дня 2014 року у Сімферополі відбувся мітинг кримських татар на підтримку територіальної цілісності України

9 років тому російська агресія почалася з Криму

Сьогодні, 26 лютого, в День спротиву російській окупації Криму, президент України Володимир Зеленський заявив, що український прапор «повернеться у кожен куточок країни». Про це президент написав у Телеграм.

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Він також нагадав, що саме з Криму 9 років назад почалась військова агресія РФ.

«9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України», – запевнив Зеленський.

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День кримського спротиву російській окупації

Цього дня 2014 року у Сімферополі відбувся мітинг кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму. 25 лютого під будівлею кримської Верховної Ради відбувся проросійський мітинг, організований організацією «Кримський фронт» та «козацькими» організаціями.

Учасники акції вигукували проросійські гасла та вимагали відокремлення від України шляхом проведення референдуму. Перед мітингувальниками виступив голова Верховної Ради АРК Володимир Константинов, який оголосив про проведення 26 лютого позачергової сесії. У ЗМІ з’явилася інформація про те, що на сесію може бути винесено питання про вихід Криму зі складу України.

26 лютого під стінами Верховної Ради АРК паралельно відбулися дві акції: проукраїнський мітинг, організований Меджлісом кримськотатарського народу, котрий зібрав до 10 тисяч учасників, та проросійський чисельністю приблизно 700 осіб, ініціатором якого стала партія «Руська єдність».

Через незадовільні заходи безпеки, вжиті правоохоронцями, між проукраїнськими та проросійськими учасниками мітингів сталися сутички, у результаті чого загинули дві людини. Проросійський мітинг був відтіснений до внутрішнього двору кримської Верховної Ради, а призначена днем раніше сесія парламенту була скасована. На наступний день озброєні російські спецпризначенці захопили будівлю Верховної ради АРК.

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Раніше повідомлялося, що окупанти нарощують оборону тимчасово окупованого Криму, зокрема, будують фортифікаційні споруди. Із Челябінської області прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт.

Через побоювання деокупації українських територій, так званий міський прокурор Горлівки Донецької області склав повноваження та готується до евакуації на територію РФ.