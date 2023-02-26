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Держдеп США зробив заяву щодо Криму

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Держдеп США зробив заяву щодо Криму
фото з відкритих джерел

«Крим – це Україна»

США ніколи не визнають незаконної анексії Росією українського Криму. Таку заяву у День спротиву російській окупації Криму опублікував Держдеп США.

«Дев'ять років тому Росія вторглася в Україну і захопила Крим, що стало явним порушенням міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України. Сполучені Штати вітають зусилля української Кримської платформи, спрямовані на привернення уваги світової спільноти до триваючої російської окупації. Сполучені Штати не визнаЮть і ніколи не вИзнають нібито анексію півострова Росією. Крим – це Україна», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 26 лютого, у День спротиву російській окупації Криму, президент України Володимир Зеленський заявив, що український прапор «повернеться у кожен куточок країни». Він також нагадав, що саме з Криму 9 років назад почалась військова агресія РФ. «9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України», – запевнив глава держави.

У той же час через рік після вторгнення Путін визнав загрозу розпаду РФ. Російський диктатор дав інтерв’ю телеканалу «Росія-1», у якому розповів, що Захід міг би прийняти Росію в «сім'ю цивілізованих народів» тільки частинами. «Російський народ, якщо Заходу вдасться розвалити Російську Федерацію та встановити контроль над її уламками, може не зберегтися – будуть московити, уральці та інші», – сказав Володимир Путін.

Як відомо, 15 лютого  стартувало Національне онлайн-опитування про самовизначення п'яти регіонів Російської Федерації – Кенігсбергу, Інгрії, Уралу, Сибіру та Кубані. Голосування проходить на онлайн-платформі. Станом на 22 лютого уже проголосувало понад 3 358 тис. людей. Із них майже 160 тис. проживають за межами РФ.

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