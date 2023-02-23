Без повернення Криму не буде миру – Зеленський

Президент України: «Якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за два роки, три або п'ять, можливо, десять років вони (росіяни – ред.) повернуться»

Лише деокупація Кримського півострова допоможе повноцінно встановити мир в Україні та Європі. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС.

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За його словами, допоки Україна не поверне собі Крим – для всього світу не буде миру.

«Я вважаю, що ні. Не буде нормального миру для України, українців, Європи, світу», – сказав Зеленський.

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На його думку, якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть під загрозою, що за «два роки, три або п'ять, можливо, десять років вони (росіяни – ред.) повернуться».

Він також наголосив, що для припинення війни необхідно на світовому рівні підтримувати суверенітет й територіальну цілісність кожної країни.

«Це означає: якщо ми дійсно хочемо зупинити війну, то ми маємо знайти рішення на світовому рівні... необхідно підтримувати все це, суверенітет й територіальну цілісність кожної країни. Тому, будь ласка, ви (росіяни - ред.) повинні повернутися на свою територію, деокупувати нашу територію, всю територію, яка була визнана світом, включно з Росією, з 1991 року», – заявив Зеленський.

Крім того, очільник України стверджує, що через рік після початку повномасштабного вторгнення в Україну російський диктатор Володимир Путін досі не полишає надії захопити Київ.

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«Гадаю, президент Путін досі хоче окупувати Київ. Але їхні ідеї, місія і надія стосуються всієї України», – зауважив глава держави.

На його думку, це потрібно кремлівському диктатору для того, щоб українці повністю втратили свою незалежність і свій суверенітет.

«І тому, гадаю, всі зрозуміли: якщо ви не можете окупувати столицю, якщо ви не можете окупувати Київ, ви не можете окупувати Україну», – наголосив він, відповідаючи на питання, чи перебуває Київ досі під загрозою.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 лютого, відбулося засідання Ставки головнокомандувача, на якій, зокрема, були розглянуті питання ситуації на кордонах України та навколо Молдови.

До слова, завершується 365-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля Російська Федерація зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Змін у складі та положенні ворожих угруповань військ не відзначається.