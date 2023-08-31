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Близький друг митрополита Павла втік до Росії (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Близький друг митрополита Павла втік до Росії (фото)
Геронтій Борисевич – громадянин Казахстану, регент митрополичого хору та друг митрополита УПЦ МП Павла
фото з відкритих джерел

Архімандрит Геронтій Борисевич переїхав у Росію і став монахом так званого Псковско-Печерського монастиря

Один з наближених до митрополита УПЦ МП Павла Лебедя насельників монастиря Московського Патріархату у Києво-Печерській лаврі архімандрит Геронтій Борисевич переїхав у Росію і став монахом так званого Псковско-Печерського монастиря. Про це повідомив священник УПЦ МП Андрій Пінчук.

Архімандрит Геронтій Борисевич у Лаврі
Архімандрит Геронтій Борисевич у Лаврі
фото з відкритих джерел

Геронтій Борисевич – громадянин Казахстану, регент митрополичого хору та друг митрополита УПЦ МП Павла.

Архімандрит Геронтій по центру з хрестом
Архімандрит Геронтій по центру з хрестом
фото з відкритих джерел

Архімандрита називали дуже близьким до Паші Мерседеса. Разом з Лебедем він їздив у Туреччину на гучне застілля. Зазначимо, тоді вечеря відбувалася в турецькому місті Белек, курорті неподалік Анталії. Дійство відбувалося на березі Середземного моря в готелі Club Prive By Rixos Belek. Номери тут здаються щонайменше на п'ять днів і коштують від 450 до 660 тис. грн, або від $12 до $17 тис.

Застілля Паші Мерседеса у Туреччині
Застілля Паші Мерседеса у Туреччині
фото: скріншот з відео

За словами дослідника історії Андрія Ковальова, Геронтій Борисевич просився у митрополита Павла втекти у Росію ще від початку повномасштабної агресії РФ, проте «куратори Борисевича з Москви і сам Паша його не відпускали».

«В Україні Борисевич скрізь показував тільки свій казахський паспорт і на підставі цього він мав дозвіл на проживання в Україні, але тут дозвіл скінчився, і агенту довелося евакуйовуватися в Росію. Чому саме Псковсько-Печерський монастир? Цей монастир є вотчиною так званого «духівника путіна» і ймовірного наступного патріарха московського Тіхона Шевкунова – кондового російського шовініста, колишнього журналіста і кіносценариста.

Для Шевкунова – Геронтій – це своєрідний пропагандистський експонат, який будуть возити скрізь і показувати, що, мовляв, «вот мученік, бежавший от релігіозного преследованія». Але це ще один доказ, що Паша Мерседес грає у команді Тіхона Шевкунова і спрямував близького до себе Геронтія не у Москву у розпорядження Патріарха Кіріла, не у Троїце-Сергієву лавру, а саме у Псковско-Печерскій монастирь до Шевкунова», – пише Ковальов.

Ковальов каже, джерела серед друзів Борисевича стверджують, що архімандрит виїхав легко через західний кордон до Польщі, а згодом через Литву і Латвію потрапив у Псков, а згодом і в прикордонні Печори, де і живе у Псковско-Печерському монастирі.

Нагадаємо, раніше Російська православна церква (РПЦ) повідомила, що перший монах з Києво-Печерської лаври переїхав у Псково-Печерський монастир.

До слова, раніше у РПЦ заявили, що готові прийняти в себе монахів УПЦ МП із Києво-Печерської лаври. Також подібну заяву зробила й Білоруська православна церква.

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Теги: росія РПЦ Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра

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