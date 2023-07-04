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Білоруська православна церква зробила пропозицію монахам із Лаври

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Білоруська православна церква зробила пропозицію монахам із Лаври
Білоруська православна церква заявляє, нібито проти вірян та кліриків УПЦ МП здійснюються «протизаконні дії»
фото з відкритих джерел

Синод Білоруської православної церкви запросив ченців з Лаври «у разі їх насильницького виселення» до Білорусі

Білоруська православна церква заявила, що готова прийняти монахів УПЦ МП з Києво-печерської лаври «у разі їх насильницького виселення». Про це пише офіційний портал Синоду Білоруської православної церкви.

«Синод Білоруської православної церкви свідчить, що у разі насильницького виселення ченців з Києво-Печерської лаври, вони можуть знайти місце подальшого чернечого подвигу в чернечих обителях Білоруської православної церкви», – повідомляє білоруська церква.

У заяві також йдеться, що церква «з глибоким сумом» сприймає звістки про події, що відбуваються в Києво-Печерській лаврі. Білоруська православна церква заявляє, нібито проти вірян та кліриків УПЦ МП здійснюються «протизаконні дії».

«Упродовж кількох місяців за надуманими звинуваченнями під арештом перебуває намісник Києво-Печерської лаври Преосвященний Митрополит Павло (Лебідь). Священнослужителі Лаври позбавлені можливості відправляти Божественну літургію та інші богослужіння, а її населення та численні віряни – вільно молитися в соборних храмах обителі. Щодо кліриків і мирян УПЦ регулярно здійснюються протизаконні дії, що посилюють ситуацію, що склалася», – йдеться в повідомленні.

У заяві стверджується, що усунення УПЦ МП – це «дії проти православ'я», через які «український народ може втратити необхідну в такий непростий час духовну опору та втіху», Церква також звинувачує владу України у тому, що святині можуть опинитися «в музеях або навіть у приватних колекціях».

«Висловлюючи підтримку Українській православній церкві у цей непростий час, ми закликаємо українську владу не допустити вивезення церковних реліквій та святинь, які століттями перебували у стінах Києво-Печерської лаври та є духовною опорою для всіх слов'янських народів. Ми виступаємо проти вигнання братії Києво-Печерської лаври з обителі, де вони протягом десятиліть трудяться у богоугодженні та молитві на благо українського народу», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, митрополит УПЦ МП Павло (Петро Лебідь) під час судового засідання покепкував зі власного прізвиська й натякнув, що йому не подобається носити електронний браслет.

До слова, до Києво-Печерської лаври 4 липня прибула комісія Міністерства культури для опечатування корпусів. На місці перебувають віряни та ченці УПЦ МП, які не дають працівникам комісії доступу. Вони стверджують, що комісія начебто не має відповідного права.

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Теги: Білорусь церква Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра УПЦ МП

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