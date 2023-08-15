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Влада Білгорода вирішила зробити підземний перехід у кольорах України (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Влада Білгорода вирішила зробити підземний перехід у кольорах України (фото)
У Білгороді підлогу підземного переходу влада вирішила зробити у жовто-блакитному кольорі
фото: соцмережі

Після критики від місцевих у підземному переході на «Батьківщині» розпочали демонтаж плитки

Білгородців здивувало колірне рішення, яке використовували під час укладання плитки у підземному переході на «Батьківщині». Плитку там уклали жовто-блакитну. Про це пише російське регіональне ЗМІ.

Зокрема, містяни самі могли вибрати один із трьох схожих варіантів інтер'єрних рішень для ремонту підземного переходу на «Батьківщині». Переміг третій варіант. Передбачалося, що у цьому проєкті використають такі основні образи: білгородський прапор, крейда, небо, хмари. Відобразити їх планувалося й у кольорі.

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Варіанти інтер'єрного рішення для підземки на «Батьківщині»
фото: пресслужба мерії Білгорода

Проте замість обраного рішення: підлогу вирішили зробити у жовто-блакитному кольорі.

Нова плитка у підземному переході на «Батьківщині»
Нова плитка у підземному переході на «Батьківщині»
фото: соцмережі

 Згодом, після критики від місцевих щодо невідповідності кольорів, у підземному переході на «Батьківщині» розпочали демонтаж плитки.

Деякі білгородці вже висловились із цього приводу. Зокрема, що не варто було відходити від задумів проєкту, аби потім не працювати заново.

«Шкода, що люди стільки працювали даремно, бо якимсь дурним керівникам здалося це правильним, а це зовсім не легка праця», – написав у коментарях городянин.

Інші цікавляться, за чиї гроші нову плитку перекладають і чому перебіг робіт ніхто не проконтролював. Деякі городяни не побачили у плитці нічого поганого.

«І жовті поля з блакитним небом завісимо, щоб ні в кого припадків не траплялося», – написала білгородка.

Втім, були й ті, кого обрані кольори раніше обурили. Лише на сторінці губернатора у соцмережі напередодні з'явилося кілька коментарів із проханням пояснити колірне рішення. Відповідей від чиновників на обурення білгородців не було.

Нагадаємо, у Росії вперше з 23 березня 2022 року рубль перетнув 100 за долар. У зв’язку з такою ситуацією на валютному ринку країни, росіяни в соціальних мережах почали висловлювати своє невдоволення.

До слова, влада Білгородської області не відновлюватиме майно «багатих» мешканців.

Теги: росія влада Білгород

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