Вибух у Москві: влада вихваляється, що збила безпілотник
За словами мера Москви, унаслідок падіння безпілотника ніхто не постраждав
У столиці Росії Москві сьогодні, 11 серпня, стався вибух. Мер російської столиці Сергій Собянін підтвердив падіння безпілотника в Москві та заявив, що ніхто не постраждав.
«Була здійснена спроба прольоту над містом одного безпілотника. Унаслідок роботи ППО він був ліквідований. Під час падіння уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці», – заявив мер Москви.
Водночас російські ЗМІ стверджують, що на місце вибуху з'їжджають машини «швидкої допомоги» та пожежники.
Нагадаємо, що в Москві сьогодні, 11 серпня, стався вибух.
Зазначається, що вибух пролунав поруч із Карамишинським гідровузлом у російській столиці.
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