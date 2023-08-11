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Вибух у Москві: влада вихваляється, що збила безпілотник

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вибух у Москві: влада вихваляється, що збила безпілотник
Уламки безпілотника, який нібито збили російські системи ППО
фото з відкритих джерел

За словами мера Москви, унаслідок падіння безпілотника ніхто не постраждав

У столиці Росії Москві сьогодні, 11 серпня, стався вибух. Мер російської столиці Сергій Собянін підтвердив падіння безпілотника в Москві та заявив, що ніхто не постраждав. 

«Була здійснена спроба прольоту над містом одного безпілотника. Унаслідок роботи ППО він був ліквідований. Під час падіння уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці», – заявив мер Москви.

Водночас російські ЗМІ стверджують, що на місце вибуху з'їжджають машини «швидкої допомоги» та пожежники. 

Нагадаємо, що в Москві сьогодні, 11 серпня, стався вибух.

Зазначається, що вибух пролунав поруч із Карамишинським гідровузлом у російській столиці.

Теги: Москва росія безпілотник вибух

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