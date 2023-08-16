Які російські кораблі вже потопила Україна: експерт розповів у деталях

Українська армія розвінчує міф про «непереможний російський флот»

Руйнування міфу про потужність і непереможність Чорноморського флоту РФ почалося з крейсера «Москва». Окрім «Москви», яка пішла на дно, українці підбили корабель «Адмірал Ессен», потопили допоміжне рятувальне судно «Васілій Бех», яке робило перевезення до острова Зміїний і мало на палубі зенітно-ракетний комплекс, і впродовж останнього місяця атакували три військові кораблі РФ у Чорному морі. Про деталі того, як російський флот йде на дно, «Главкому» розповів керівник моніторингової групи із санкцій та свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко.

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Потоплення «Москви» вплинуло на подальші події у Чорному морі, проте до цього було кілька влучань у ракетний фрегат «Адмірал Ессен».

«Це було у перші місяці повномасштабного вторгнення, коли вони панували у нашому секторі Чорного моря поблизу Одеси, демонстрували можливості висадки десанту і все таке інше. І знову ж таки, з десантом у них теж нічого не вийшло, хоча вони мали сім великих десантних кораблів у складі ЧФ РФ, шість з яких вони перекинули з інших портів у Чорне море, у тому числі «Оленегорський горняк». Вони все одно зрештою зазнали втрат», – каже Клименко.

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Ракетним ударом по порту Бердянська один десантний корабель був потоплений на місці, ще два були уражені й «Горняк» – це вже четвертий з цієї ескадри.

«У принципі, якщо подивитися на те, що зробила Україна, не маючи потужних надводних кораблів і підводних човнів, маючи лише невелику кількість власних протикорабельних ракет і американських «Гарпунів»... Пошкодили фрегат «Адмірал Ессен», потопили ракетний крейсер «Москва», потопили допоміжне рятувальне судно «Васілій Бех», яке робило перевезення до острова Зміїний і мало на палубі зенітно-ракетний комплекс. І нарешті – події останнього місяця, протягом якого дронами атакували у районі Босфору три російські військові кораблі», – резюмує експерт.

Це була атака на середній розвідувальний корабель «Приазов’я», по-друге, була атака морських дронів на розвідувальний корабель «Іван Хурс» і була атака на патрульний корвет «Васілій Биков». Також – серйозне пошкодження «Оленегорського горняка».

«У ці ж дні була атака на танкер SIG, що перевозить пальне для сирійської групи кораблів ВМФ РФ. Тобто Україна, не маючи великого надводного потужного флоту, почала не відповідати на дії РФ асиметричними заходами, а робити перші кроки», – каже Клименко.

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Він пояснив, що саме через це відбулося звільнення острова Зміїний. ЗСУ взяли під вогневий контроль комунікації. Тобто росіянам не було чого робити, вони могли тільки піти звідти. До речі, звільнення острова зробило можливим функціонування зернового коридору, стверджує Клименко. Ніякого зернового коридору не було би, якби росіяни залишалися на Зміїному.

Нагадаємо, що удар українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» було завдано 13 квітня 2022 року. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

17 червня 2022 року стало відомо, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад.

уночі 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи. Згодом стало відомо, що одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. Це сталося на відстані 32 миль від Керченської протоки, тому жителі Керчі і околиць чули вибухи.

Росморрічфлот повідомив, що танкер Sig отримав «пробоїну в районі машинного відділення біля ватерлінії з правого борту, ймовірно, внаслідок атаки морського дрону». Джерела в СБУ повідомили, що підрив великого російського нафтового танкера Sig був результатом спецоперації Служби безпеки України та ВМС ЗСУ.

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Також у ніч на 4 серпня російський десантний корабель «Олєнєгорський горняк» зазнав серйозних ушкоджень внаслідок удару поблизу бази Чорноморського флоту у Новоросійську.