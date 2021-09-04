Кулеба заявив, що Україна вже цього року отримає партію Javelin від США

Системи передадуть у рамках військової допомоги США

Україна вже цього року отримає партію бронебійних систем Javelin від США. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає «РБК-Україна».

Зазначається, що системи передадуть у рамках військової допомоги США.

Разом з тим Кулеба зауважив, що США та Україна зможуть вийти на домовленості й щодо інших видів оборонного летального та нелетального обладнання.

«Зі зрозумілих причин, деталі я розголошувати не можу. Ми очікуємо на візит міністра оборони США до України», – додав Кулеба.

«Джавелін» – американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Призначений для ураження бронетехніки і низьколітких малошвидкісних цілей. Є першим серійним ПТРК третього покоління. Розроблявся з 1986 року. Прийнятий на озброєння армії США у 1996 році.

Нагадаємо, Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства. Це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, 31 серпня, Сполучені Штати Америки обіцяють виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні. У повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли і порушення режиму припинення вогню на Донбасі.