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    Кулеба заявив, що Україна вже цього року отримає партію Javelin від США

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    &laquo;Ми очікуємо на візит міністра оборони США до України&raquo; &ndash; Кулеба - Кулеба заявив, що Україна вже цього року отримає партію Javelin від США

    «Ми очікуємо на візит міністра оборони США до України» – Кулеба

    Фото з відкритих джерел

    Системи передадуть у рамках військової допомоги США

    Україна вже цього року отримає партію бронебійних систем Javelin від США. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає «РБК-Україна».

    Зазначається, що системи передадуть у рамках військової допомоги США.

    Разом з тим Кулеба зауважив, що США та Україна зможуть вийти на домовленості й щодо інших видів оборонного летального та нелетального обладнання.

    «Зі зрозумілих причин, деталі я розголошувати не можу. Ми очікуємо на візит міністра оборони США до України», – додав Кулеба.

    «Джавелін» – американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Призначений для ураження бронетехніки і низьколітких малошвидкісних цілей. Є першим серійним ПТРК третього покоління. Розроблявся з 1986 року. Прийнятий на озброєння армії США у 1996 році.

    Нагадаємо, Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства. Це заявив президент України Володимир Зеленський.

    Як повідомлялося, 31 серпня, Сполучені Штати Америки обіцяють виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні. У повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли і порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

    Теги: США міністр Україна озброєння Дмитро Кулеба
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    Кулеба заявив, що Україна вже цього року отримає партію Javelin від США