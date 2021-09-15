Банкова приписала Зеленському заслугу в можливому отриманні від США «Залізного куполу»

Система Iron Dome («Залізний купол») зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності

Офіс президента України стверджує, що Україна може отримати «Залізний купол» завдяки домовленостям Зеленського

Пресслужба Володимир Зеленського заявила, що саме завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту президента до Сполучених Штатів Америки, Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome («Залізний купол»). Про це йдеться у повідомленні Офісу президента України з посиланням на статтю видання Politico.

Зазначається, що відповідну поправку до проєкту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона здобула двопартійну підтримку в Конгресі США.

Згідно з поправкою, міністерство оборони США має подати до Конгресу звіт, який включатиме варіанти потенційного продажу або передачі таких систем Україні.

Скріншот з сайту president.gov.ua

«У законопроєкті Палати представників США вже міститься пропозиція щодо надання військової допомоги Україні в розмірі $275 млн, яка не включає передачу систем ППО», – зазначає пресслужба президента України.

Як відомо, система Iron Dome, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. За даними військових, система Iron Dome збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.

«Поправка, яка передбачає підтримку української системи протиракетної оборони, добре вписалася у законодавчу ініціативу щодо збільшення допомоги Україні в галузі безпеки на 2022 рік», – резюмує пресслужба Офісу президента.

Варто зазначити, що Politico також вказувало, що у Вашингтоні і Конгресі почули слова міністра оборони України Андрія Тарана, який сказав, що хотів би витратити частину оборонних коштів на нові системи протиповітряної оборони, вказавши, що це може бути і «Залізний купол».

«Пропозиція продати або відправити Києву нові системи протиповітряної оборони, ймовірно, посилить напруженість у відносинах з Москвою, яка з 2014 року веде проксі-війну на сході України і розцінює таку передачу недалеко від її кордону як провокацію. Росія давно скаржилася на американську систему протиракетної оборони в Румунії, стверджуючи, що вона може бути використана в наступальних цілях, але США і НАТО це звинувачення відкинули», – пише видання.Нагадаємо, Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства.

До слова, Кулеба заявив, що Україна вже цього року отримає партію Javelin від США.

Як повідомлялося 31 серпня, Сполучені Штати Америки обіцяють виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні. У повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли й порушення режиму припинення вогню на Донбасі.