Глава МЗС України прокоментував можливість отримання «Залізного купола»

«Залізний купол» зарекомендував себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності у світі

США можуть продати або передати Україні компоненти системи протиракетної оборони «Залізний купол»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував можливість отримання Україною системи протиракетної оборони «Залізний купол».

«Безумовно, що безпека України, і все, що здатне зміцнити обороноздатність України, постійно перебуває на порядку денному президента, прем'єр-міністра і моєму порядку денному і мого колеги – міністра оборони. Тому у Сполучених Штатах ми дійсно порушували питання, яким чином Америка може допомогти Україні зміцнити нашу протиповітряну та протиракетну оборону, і у зв'язку з цим обговорювалися різні варіанти технологій, які Україна може отримати або купити у Сполучених Штатах Америки, або за їхнього сприяння», – сказав Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу 16 вересня.

Зазначимо, Банкова приписала Зеленському заслугу в можливому отриманні від США «Залізного куполу».

Напередодні стало відомо, що США можуть продати або передати Україні компоненти системи протиракетної оборони «Залізний купол».

Так, у версію законопроєкту про оборонну політику США на 2022 рік включили поправку, яка вимагає від Пентагону представити Конгресу доповідь з описом варіантів можливого продажу або передачі Україні «існуючих систем», які, ймовірно, не будуть розгорнуті в найближчому майбутньому.

Слід зазначити, що з моменту розгортання в Ізраїлі у 2011 році «Залізний купол» зарекомендував себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності у світі.

Нагадаємо, Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства.

До слова, Кулеба заявив, що Україна вже цього року отримає партію Javelin від США.

Як повідомлялося 31 серпня, Сполучені Штати Америки обіцяють виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні. У повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли й порушення режиму припинення вогню на Донбасі.