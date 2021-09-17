Конгрес США може збільшити розмір військової допомоги Україні до $300 млн

Посол України висловила сподівання, що виділення $300 млн буде погоджено і затверджено обома палатами Конгресу США

З 2014 року Україна отримала від уряду США допомогу на оборону майже на $2,5 млрд

Конгрес Сполучених Штатів Америки може збільшити розмір військової допомоги Україні до $300 млн на 2022 фіскальний рік. Про це повідомила у Facebook посол України в США Оксана Маркарова.

«Дякуємо конгресменам і сенаторам за пропозицію збільшити розмір допомоги на безпеку Україні до $300 млн в оборонному бюджеті США на 2022 рік (NDAA FY2022)», – заявила Маркарова.

Посол висловила сподівання, що виділення цієї суми буде погоджено і затверджено обома палатами Конгресу США – Палатою Представників і Сенатом.

Як відомо, з 2014 року Україна отримала від уряду США допомогу на оборону майже на $2,5 млрд.

У законопроєкті Палати представників США вже міститься пропозиція про надання військової допомоги Україні в розмірі $275 млн.

До слова, глава МЗС України прокоментував можливість отримання «Залізного купола».

Зазначимо, Банкова приписала Зеленському заслугу в можливому отриманні від США «Залізного куполу».

Цього тижня стало відомо, що США можуть продати або передати Україні компоненти системи протиракетної оборони «Залізний купол».

Так, у версію законопроєкту про оборонну політику США на 2022 рік включили поправку, яка вимагає від Пентагону представити Конгресу доповідь з описом варіантів можливого продажу або передачі Україні «існуючих систем», які, ймовірно, не будуть розгорнуті в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства.

До слова, Кулеба заявив, що Україна вже цього року отримає партію Javelin від США.

Як повідомлялося 31 серпня, Сполучені Штати Америки обіцяють виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні. У повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли й порушення режиму припинення вогню на Донбасі.