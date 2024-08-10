Бої за Часів Яр: військові показали моторошні кадри

Окупанти перетворили місто на суцільні руїни

Українські захисники показали, який вигляд нині має місто Часів Яр, що поблизу Словʼянська Донецької області. За рік жорстоких боїв росіяни знищили його вщент. Відео оприлюднила Національна гвардія України.

«Відео, яке відзняли наші бійці з 18 бригади НГУ. Такий сьогодні має вигляд Часів Яр, місто поблизу Словʼянська. Місто, яке вже рік, після великої оборони Бахмута, вороги знищують вщент», – підписали нацгвардійці.

Також бійці нагадали слова президента Володимира Зеленського: «Ми боремось проти страшного ворога. Якого не назвеш людиною. Його сутність – це руїни, смерть, яку він несе – і яку ми повинні здолати».

💔Часів Яр. Немає жодної будівлі, яка б не постраждала від «визволителів»



Країна-терорист здатна нести лише смерть та розруху.



📹 18 бригада НГУ pic.twitter.com/jliHm0B2L3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 10, 2024

Військові розповіли, що лагідно називають Часів Яр «Часіком».

«Кожна будівля в «Часіку», як кажуть на нього наші військові – доказ нелюдської сутності ворога. Кожне вікно – чиєсь зруйноване життя», – наголосили бійці.

Нагадаємо, що в Часовому Яру, попри всю небезпеку, досі лишаються до 500 людей. За словами начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, у місті вже більше року немає чистої води.

До слова, раніше сухопутні війська ЗСУ показали, як медики 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила рятують життя оборонців Часового Яру.