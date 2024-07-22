Офіцер ЗСУ розповів про нову тактику зв’язку окупантів на фронті

Російська розробка може піднімати на висоту до 3 км ретранслятори для армійських радіостанцій і для зв'язку з розвідувальними БПЛА, які через це залітають далеко в тил до ЗСУ

Російські загарбники почали застосовувати на фронті прив'язні аеростати, наповнені гелієм, для організації зв'язку на далекі відстані. Про це повідомив офіцер ЗСУ, спеціаліст з аеророзвідки Юрій Касьянов.

За його словами, така розробкам може піднімати на висоту до 3 км ретранслятори для армійських радіостанцій і для зв'язку з розвідувальними БПЛА, які через це залітають далеко в наш тил, знаходять важливі цілі (літаки на стоянках, засоби ППО, склади, штаби тощо) і потім на позиції ЗСУ «прилітає».

«Тобто, такі аеростати – вельми важливий елемент сучасної високотехнологічної війни, який дає ворогові суттєві переваги», – додав Касьянов.



За словами офіцера ЗСУ із такими аеростатами доволі легко боротися. «Ці аеростатні позиції знаходяться на порівняно невеликій відстані від лінії фронту – до 50 км, їх важко замаскувати, тож на супутникових знімках, або знімках з наших розвідувальних БПЛА вони надійно ідентифікуються. А далі справа техніки. Нескладні й недорогі ударні дрони літакового типу (вони в нас є) навіть із невеликим зарядом в 1-3 кг, спрямовані на позиції, зможуть або знищити аеростат на землі, або обірвати трос разом із електричним кабелем, який тягнеться до аеростата, піднятого на висоту», – наголосив аеророзвідник.



Касьянов також додав, що ворог прикриватиме аеростати засобами ППО. «Але що більше ракет він витратить на невеликі й недорогі дрони – то краще для нас. З нашого боку витрати менші – потрібні супутникові знімки і мобільні групи запускачів літаків-камікадзе. А вони у нас є», – додав військовий.

Раніше повідомлялося, що окупанти застосовують на фронті боєприпаси з отруйною речовиною.