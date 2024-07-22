Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Офіцер ЗСУ розповів про нову тактику зв’язку окупантів на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Офіцер ЗСУ розповів про нову тактику зв’язку окупантів на фронті
Окупанти почали застосовувати на фронті прив'язні аеростати, наповнені гелієм
фото: Юрій Касьянов/Facebook

Російська розробка може піднімати на висоту до 3 км ретранслятори для армійських радіостанцій і для зв'язку з розвідувальними БПЛА, які через це залітають далеко в тил до ЗСУ

Російські загарбники почали застосовувати на фронті прив'язні аеростати, наповнені гелієм, для організації зв'язку на далекі відстані. Про це повідомив офіцер ЗСУ, спеціаліст з аеророзвідки Юрій Касьянов.

За його словами, така розробкам може піднімати на висоту до 3 км ретранслятори для армійських радіостанцій і для зв'язку з розвідувальними БПЛА, які через це залітають далеко в наш тил, знаходять важливі цілі (літаки на стоянках, засоби ППО, склади, штаби тощо) і потім на позиції ЗСУ «прилітає».
«Тобто, такі аеростати – вельми важливий елемент сучасної високотехнологічної війни, який дає ворогові суттєві переваги», – додав Касьянов.

Офіцер ЗСУ розповів про нову тактику зв’язку окупантів на фронті фото 1


За словами офіцера ЗСУ із такими аеростатами доволі легко боротися. «Ці аеростатні позиції знаходяться на порівняно невеликій відстані від лінії фронту – до 50 км, їх важко замаскувати, тож на супутникових знімках, або знімках з наших розвідувальних БПЛА вони надійно ідентифікуються. А далі справа техніки. Нескладні й недорогі ударні дрони літакового типу (вони в нас є) навіть із невеликим зарядом в 1-3 кг, спрямовані на позиції, зможуть або знищити аеростат на землі, або обірвати трос разом із електричним кабелем, який тягнеться до аеростата, піднятого на висоту», – наголосив аеророзвідник.

Офіцер ЗСУ розповів про нову тактику зв’язку окупантів на фронті фото 2


Касьянов також додав, що ворог прикриватиме аеростати засобами ППО.  «Але що більше ракет він витратить на невеликі й недорогі дрони – то краще для нас. З нашого боку витрати менші – потрібні супутникові знімки і мобільні групи запускачів літаків-камікадзе. А вони у нас є», – додав військовий.

Раніше повідомлялося, що окупанти застосовують на фронті боєприпаси з отруйною речовиною.

Читайте також: Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW 
Теги: фронт окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Умєров відвідав командний пункт оперативно-тактичного угруповання українських військ на Харківському напрямку (ОТУ Харків)
Зміцнення оборони: Умєров і Сирський відвідали воїнів на Сіверському напрямку (фото)
27 червня, 09:01
Відбулося 161 бойове зіткнення з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2024 року
2 липня, 00:03
1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму
Олещук підтвердив удар по складу боєприпасів росіян у Криму 1 липня
2 липня, 14:30
Окупанти масовано атакували Дніпро
Повітряні сили повідомили, чим окупанти атакували Дніпро
3 липня, 11:39
Маріупольський краєзнавчий музей, який згорів після обстрілу 28 квітня 2022 року
Карандєєв повідомив, скільки музейних експонатів залишилося на окупованих територіях
4 липня, 20:09
До кожного звільненого вбивці суди застосували адміністративний нагляд від 12 до 18 місяців
Погодилися воювати за Україну. На фронт з в'язниць вирушають перші засуджені за умисне вбивство
6 липня, 20:00
Габріель Атталь готовий залишити посаду очільника уряду Франції
Франція опинилася в безпрецедентній політичній ситуації напередодні Олімпійських ігор
8 липня, 09:37
Огляд місця влучання триває
Росія двічі вдарила по Будах на Харківщині: є загиблі та понад 20 поранених
13 липня, 18:58
Триває 879-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 22 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:47

Події в Україні

У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога
Офіцер ЗСУ розповів про нову тактику зв’язку окупантів на фронті
Офіцер ЗСУ розповів про нову тактику зв’язку окупантів на фронті
Похорон Фаріон. Письменниця Забужко звернулася до спецслужб
Похорон Фаріон. Письменниця Забужко звернулася до спецслужб
Сирський з передової повідомив, що потрібно, аби зупинити ворога (фото)
Сирський з передової повідомив, що потрібно, аби зупинити ворога (фото)
Втрати ворога станом на 22 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Ветеран ЗСУ розповів про ставлення бійців до Сирського
118K
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення
42K
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
11K
Алла Кудлай: Жалкую, що не пішла в депутати, коли Рудьковський із Морозом пропонували
11K
Що далі, то мирних планів буде більше

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Вчора, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Вчора, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua