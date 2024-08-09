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Ситуація у Часовому Ярі. Влада Донеччини шокована поведінкою місцевих

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ситуація у Часовому Ярі. Влада Донеччини шокована поведінкою місцевих
Пошкоджена стела на в’їзді у Часів Яр
фото: Євген Ткачов

Вадим Філашкін: «Води та світла у Часовому Ярі немає вже рік, але 500 людей там живуть»

На Донеччині є міста, які за останній час стали частково окупованими, але, не зважаючи на небезпеку та відсутність їжі, води, медичної допомоги місцеві мешканці вперто відмовляються евакуюватися у більш безпечне місце. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. 

За словами Філашкіна, у місті Часів Яр вже більше року немає чистої води. «Ані води, ані світла, ані газу, нічого немає. Просто мертве місто. До 500 людей там. Виживають на тих харчах, які накопичили із залишків гуманітарної допомоги», – каже він.

Коли є можливість, каже начальник Донецької обласної військової адміністрації, людям привозять гуманітарну допомогу, попередньо узгодивши свої дій з військовими. Але наскільки того, що привезли, людям вистачає, – питання.

Філашкін не бачить, щоб місцеві мешканці рвалися виїжджати. Каже, вони до всього адаптуються: «Нехай тушонка і прострочена, головне, вона є. А значить, не треба нікуди виїжджати. Така логіка. Сидять і чекають».

Як розповів Філашкін, до міста Торецьк зараз заїхати майже неможливо, в Очеретинську громаду – теж неможливо, до Красногорівки вже тижнів три неможливо завезти гуманітарну допомогу. «До Вугледара керівництво міста разом з військовими один раз на тиждень намагається потрапити. Але вдається – в залежності від безпекової ситуації, подій на лінії фронту. Є міста, які за останній час уже стали  частково окупованими», – розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації.

За словами Філашкіна, ті мешканці, які залишаються у Красногорівці та Торецьку, на 100% повинні виїжджати. Люди мають ухвалити для себе таке рішення,  каже керівник Донецької ОВА, але чомусь вони вирішують залишитися і сидіти у підвалі.

«Що я буду їсти? А в мене ж п’ять-сім ящиків тушонки, дві каністри води, якось протримаюся, а далі що буде – те й буде», – Філашкін цитує місцевих жителів, які відмовляються від евакуації.

Деякі люди, розповідає начальник Донецької обласної військової адміністрації, виходять з підвалів назовні, коли закінчуються харчі. Тоді, каже Філашкін, доводиться звертатися до військових, які повинні нас захищати на полі бою, щоб вони допомогти бабусі чи дідусю, бо цивільні до них дістатися не можуть.

«Хлопці на броні до них приїжджають і вивозять ту чи іншу людину. Такі випадки непоодинокі», – розповідає керівник Донецької ОВА.

За словами Філашкіна, у Бахмуті під час окупації залишилося більше 700 людей, в Авдіївці під час окупації – більше 500 людей. А у Торецькій громаді, яку ворог постійно зараз знищує, проживають сьогодні до трьох тисяч людей. «Людей багато ще лишилося, хоч багато і виїхали. Але ми ж не можемо їх насильно вивозити. Для тих, хто в Торецьку залишився, ми привозимо гуманітарну допомогу, питну воду, намагаємося їх просто підтримати», – зазначає начальник Донецької обласної військової адміністрації.  

Як повідомляє Філашкін, є випадки, коли люди, що евакуювалися,  повертаються додому навіть на лінію фронту і привозять з собою дітей. Тому влада ухвалила рішення заборонити на блокпостах пропускати батьків з дітьми в найгарячіші міста вздовж лінії фронту. «Якщо хоче батько приїхати, забрати якісь речі з хати – будь ласка, але без дітей приїжджайте», – пояснює начальник Донецької обласної військової адміністрації.

За словами Філашкіна, частина людей, які виїжджали, влітку повернулися, бо мають власне господарство і хочуть працювати на своїх ділянках. Якщо тихо три-п’ять днів, то кличуть сусідів повертатися. Ті повертаються, а за кілька днів стає гучно – прилітає і балістика, і ствольна артилерія гатить. Тоді люди знову виїжджають, а невдовзі знову повертаються. І так постійно, зазначає начальник Донецької обласної військової адміністрації.  

Нагадаємо, сухопутні війська ЗСУ показали, як медики 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила рятують життя оборонців Часового Яру

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Теги: війна Донеччина Торецьк поліція місто влада ворог батько Часів Яр

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