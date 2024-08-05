Окупанти просуваються на трьох напрямках: аналіз ISW

Росія наближєються до східної околиці Верхньокам'янського

Окупанти просуваються на схід від Покровська, на захід від Донецька та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

4 серпня на півночі Харківської області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Продовжувалися бойові дії на північ від Харкова поблизу Глибокого та Липців та на північний схід від Харкова у та поблизу Вовчанська та поблизу Тихого.

Російські окупанти 4 серпня продовжували обмежені наступальні операції на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але без жодного підтвердженого просування. У Генштабі ЗСУ повідомили про невдалі наземні атаки росіян поблизу Синьківки, Берестового, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Макіївки, Невського і Тернів.

Загарбники продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку в районі Верхньокам'янського, біля Івано-Дар'ївки, Виїмки, Спірного та Переїзного 3 і 4 серпня. Повідомляється, що Росія наближєються до східної околиці Верхньокам'янського. Російські джерела продовжували обговорювати російські бойові дії в Жовтневому мікрорайоні (східня околиця Часового Яру), і стверджували, що ті нібито зачищають щойно захоплені позиції в цьому районі.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися біля Калинівки, і що начебто захопили український опорний пункт на ключовій висоті на південний схід від Часового Яру поблизу Кліщіївки.

Повідомляється, що російські окупанти просунулися на південний схід від Торецька. Російські блогери стверджували, що війська просунулися до кілометра на захід від Залізного та вийшли на адміністративні межі села Торецьк, хоча в ISW не знайшов підтвердження цих тверджень.

Війська РФ нещодавно просунулися на схід від Покровська і, як повідомляється, досягли нових успіхів у цьому районі 4 серпня. Геолокаційні кадри показують, що окупанти просунулися далі в межах Веселого та захопили більшу частину населеного пункту.

Окупанти просунулися на захід від Донецька, далі в межах північної Красногорівки та в межах південно-східної Костянтинівки. Російські загарбники нещодавно просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей на південь від Великої Новосілки.

Російські окупанти атакували поблизу Роботиного, біля Новоданилівки та Малої Токмачки 3 і 4 серпня. Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні атаки РФ на Херсонському напрямку 4 серпня.