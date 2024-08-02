Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ пояснив, чого нині бракує на фронті

Гнатов наголошує, що чим більше забезпечений підрозділ, чим краще спланована оборона, – тим більше шансів, що операція буде успішною

Генерал Гнатов: «Може, комусь зі сторони здається, що зусиль недостатньо, але, повірте мені, робота триває і вона, без перебільшення, – титанічна»

На передовій ЗСУ найбільше потребують ППО та високоточної зброї, а також гарно підготовлених воїнів. Про це командувач Об’єднаних сил ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» бригадний генерал Андрій Гнатов розповів в інтерв’ю для «Главкому».

«Збройним Силам потрібні на фронті засоби протиповітряної оброни, високоточна зброя. Звісно, потрібні й підготовлені люди, які приходять на доукомплектування підрозділів. Виокремити найпотрібніший аспект, мабуть, неможливо. Усі відповідні державні структури активно працюють над цим. Тут я це бачу і відчуваю. Може, комусь зі сторони здається, що цих зусиль недостатньо, але, повірте мені, робота триває і вона, без перебільшення, – титанічна». – наголосив Гнатов.

Командувач наголошує, що краще укомплектований підрозділ, тим більше шансів на успішну військову операцію. «Я як командир завжди казатиму, що мені не вистачає авіаційної підтримки, вогневої, снарядів, дронів, підрозділів, тому що чим більше забезпечений підрозділ, чим краще спланована оборона або є підрозділ для проведення наступальних дій – тим більше шансів, що операція буде успішною. Сказати, що мені вистачає дронів... Я такого ніколи не скажу, тому що їх може вистачити для поточної операції, але не вистачає для створення запасів, не вистачає для створення резервів. У цьому питанні я максималіст», – додав Гнатов.