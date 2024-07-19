Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2024 року
Ворог був активний на Курахівському і Торецькому напрямках
За добу російські загарбники завдали по території України два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 54 авіаційні удари (задіяли, зокрема, 65 КАБ), використали для ураження 411 дронів-камікадзе. Здійснили майже 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Новини війни в Україні
Від початку доби відбулося 107 бойових зіткнень. Наші війська продовжують жорстко протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках.
На Харківському напрямку
Ворог вісім разів атакував неподалік Глибокого та Вовчанська. Всі атаки успішно відбиті нашими захисниками. За попередніми підрахунками, на даний час, втрати агресора за сьогодні складають 72 військових вбитими та пораненими, також наші воїни знищили три артилерійські системи, БМП, шість одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 11 БпЛА, а також пошкодили п’ять артилерійських систем і три автомобіля.
На Куп’янському напрямку
Ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Піщаного. Шість атак противника успішно відбито Силами оборони. Бої продовжуються.
На Лиманському напрямку
Ворог атакував тринадцять разів в районах Макіївки, Невського, Торського та Тернів. Ще точаться чотири боєзіткнення, всі інші - наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.
На Сіверському напрямку
Ворог п’ять разів в продовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Переїзного, Спірного та Виїмки.
На Краматорському напрямку
Активність ворога вилилась в п’ять бойових зіткнень. П’ять атак в районах Іванівського, Часового Яру та в напрямку Новомаркового захлинулись. Загарбники зазнають втрат.
На Торецькому напрямку
Наші війська відбивали 18 атак противника поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка. 16 атак відбито, противник успіху не мав, тривають бої у двох локаціях.
На Покровському напрямку
Усього, від початку доби, окупанти 22 рази намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка. Наразі, 15 атак ворога відбито, сім боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника в глиб української території.
Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку більше двохсот окупантів, 73 з них – безповоротно. Знищено три бойових броньованих машини, три артилерійські системи, вісім автомобілів. Ще дві гармати, танк та шість автомобілів окупантів значно пошкоджено.
На Курахівському напрямку
Ворог 14 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Красногорівки та Парасковіївки. Чотири атаки неподалік Красногорівки тривають досі.
На Оріхівському напрямку
Шість разів окупанти безуспішно штурмували наші позиції поблизу Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки. На даний час триває одне боєзіткнення, ситуація контрольована.
На Придніпровському напрямку
Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три невдалі штурми агресора було відбито українськими воїнами.
Нагадаємо, триває 876-й день повномасштабної війни в Україні.
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