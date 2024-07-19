Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2024 року
Від початку доби відбулося 107 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог був активний на Курахівському і Торецькому напрямках

За добу російські загарбники завдали по території України два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 54 авіаційні удари (задіяли, зокрема, 65 КАБ), використали для ураження 411 дронів-камікадзе. Здійснили майже 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 107 бойових зіткнень. Наші війська продовжують жорстко протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог вісім разів атакував неподалік Глибокого та Вовчанська. Всі атаки успішно відбиті нашими захисниками. За попередніми підрахунками, на даний час, втрати агресора за сьогодні складають 72 військових вбитими та пораненими, також наші воїни знищили три артилерійські системи, БМП, шість одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 11 БпЛА, а також пошкодили п’ять артилерійських систем і три автомобіля.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Піщаного. Шість атак противника успішно відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Ворог атакував тринадцять разів в районах Макіївки, Невського, Торського та Тернів. Ще точаться чотири боєзіткнення, всі інші - наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Ворог п’ять разів в продовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Переїзного, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку

Активність ворога вилилась в п’ять бойових зіткнень. П’ять атак в районах Іванівського, Часового Яру та в напрямку Новомаркового захлинулись. Загарбники зазнають втрат.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Наші війська відбивали 18 атак противника поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка. 16 атак відбито, противник успіху не мав, тривають бої у двох локаціях.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Усього, від початку доби, окупанти 22 рази намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка. Наразі, 15 атак ворога відбито, сім боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника в глиб української території.

Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку більше двохсот окупантів, 73 з них – безповоротно. Знищено три бойових броньованих машини, три артилерійські системи, вісім автомобілів. Ще дві гармати, танк та шість автомобілів окупантів значно пошкоджено.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог 14 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Красногорівки та Парасковіївки. Чотири атаки неподалік Красногорівки тривають досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Шість разів окупанти безуспішно штурмували наші позиції поблизу Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки. На даний час триває одне боєзіткнення, ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2024 року фото 9
мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три невдалі штурми агресора було відбито українськими воїнами.

Нагадаємо, триває 876-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
Теги: окупанти Генштаб втрати ворог війна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нинішня школа є продукт таких проривних інновацій попереднього фазового переходу. Це було цілу епоху тому»
Сучасна освіта більше не працює? Вже ніхто не знає правильних відповідей
Вчора, 21:10
У випадку з «простими росіянами» в опитаних найчастіше на думку спадають лайливі слова, а також «нелюди», «зазомбовані», «тупі», «неосвічені», та «звичайні люди»
Як українці ставляться до «простих жителів Росії» – результати дослідження
Вчора, 14:39
Ударні боєприпаси розширеної дальності є одним зі спроб Пентагону створити недорогі снаряди повітряного базування
США розроблять новий авіаційний боєприпас для України – Aviation Week
12 липня, 20:09
На Київщині повітряна тривога тривала пів години
На Київщині повітряна тривога тривала пів години
2 липня, 14:07
Притула нещодавно відвідав одну із бригад, де була можливість ознайомитися з середньомісячними показниками застосування дронів, втрат безпілотників, забезпечення ними
Як змінилися потреби війська від початку року: Притула окреслив ключові запити
2 липня, 12:39
Ворог запустив
Війська РФ запустили з моря «Калібри». Тривога поширилась на всю країну – правила безпеки
27 червня, 02:17
Росіяни втратили бойових броньованих машин ‒ 15431 (+18) од
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
25 червня, 07:40
Калюжна почала отримувати погрози після критики допису телеведучої Яніни Соколової, яка написала, що на фронт «терміново потрібні резерви»
Погрози журналістці Калюжній: поліція відкрила кримінальне провадження
20 червня, 18:24
Між журналістками Ан Жюлан та Яніною Соколовою виник конфлікт, який сколихнув суспільство
«Наказ Яніни Соколової» і його наслідки скандал
19 червня, 23:00

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2024 року
Уряд запустить гарячу лінію з питань енергетики
Уряд запустить гарячу лінію з питань енергетики
Україна і ООН запускають платформу для українців, які хочуть повернутися з-за кордону
Україна і ООН запускають платформу для українців, які хочуть повернутися з-за кордону
Новий запобіжний захід Червінському та візит Зеленського до Британії. Головне за 18 липня
Новий запобіжний захід Червінському та візит Зеленського до Британії. Головне за 18 липня
ЗСУ вперше уразили російську САУ «Мальва» FPV-дроном (відео)
ЗСУ вперше уразили російську САУ «Мальва» FPV-дроном (відео)
Суд обрав новий запобіжний захід ексрозвіднику Червінському
Суд обрав новий запобіжний захід ексрозвіднику Червінському

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
17K
«Коля завжди правий». Матір Тищенка прокоментувала події навколо нардепа
7585
Чи хочуть фіни допомагати Україні воювати: дані опитування
6465
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6057
Коли починати навчальний рік? Мер Львова дорікнув освітньому омбудсмену
5479
Збирачі чорниці у Фінляндії заробляють чималі гроші: які умови

Новини

Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Вчора, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua