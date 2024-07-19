Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2024 року

Від початку доби відбулося 107 бойових зіткнень з російськими загарбниками

Ворог був активний на Курахівському і Торецькому напрямках

За добу російські загарбники завдали по території України два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 54 авіаційні удари (задіяли, зокрема, 65 КАБ), використали для ураження 411 дронів-камікадзе. Здійснили майже 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 107 бойових зіткнень. Наші війська продовжують жорстко протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог вісім разів атакував неподалік Глибокого та Вовчанська. Всі атаки успішно відбиті нашими захисниками. За попередніми підрахунками, на даний час, втрати агресора за сьогодні складають 72 військових вбитими та пораненими, також наші воїни знищили три артилерійські системи, БМП, шість одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 11 БпЛА, а також пошкодили п’ять артилерійських систем і три автомобіля.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Піщаного. Шість атак противника успішно відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Ворог атакував тринадцять разів в районах Макіївки, Невського, Торського та Тернів. Ще точаться чотири боєзіткнення, всі інші - наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Ворог п’ять разів в продовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Переїзного, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку

Активність ворога вилилась в п’ять бойових зіткнень. П’ять атак в районах Іванівського, Часового Яру та в напрямку Новомаркового захлинулись. Загарбники зазнають втрат.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Наші війська відбивали 18 атак противника поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка. 16 атак відбито, противник успіху не мав, тривають бої у двох локаціях.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Усього, від початку доби, окупанти 22 рази намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка. Наразі, 15 атак ворога відбито, сім боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника в глиб української території.

Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку більше двохсот окупантів, 73 з них – безповоротно. Знищено три бойових броньованих машини, три артилерійські системи, вісім автомобілів. Ще дві гармати, танк та шість автомобілів окупантів значно пошкоджено.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог 14 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Красногорівки та Парасковіївки. Чотири атаки неподалік Красногорівки тривають досі.

мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Шість разів окупанти безуспішно штурмували наші позиції поблизу Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки. На даний час триває одне боєзіткнення, ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три невдалі штурми агресора було відбито українськими воїнами.

Нагадаємо, триває 876-й день повномасштабної війни в Україні.