Мобілізація засуджених: Малюська повідомив, коли перша група бійців вирушить на фронт

В Україні вже сформовано батальон «Характерники», який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі

За словами Малюськи, після ухвалення закону було звільнено близько 2862 ув'язнених. Зокрема, відмову за станом здоров'я отримали 368 осіб

Перша група засуджених, яких звільнили від відбування покарання для служби у Збройних силах України (ЗСУ), вирушать на фронт до кінця літа. Про це в інтерв'ю Financial Times. повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Міністр зазначив, що зараз бійці проходять військову підготовку, яка триває не менше двох місяців.

За словами Малюськи, після ухвалення закону було звільнено близько 2862 ув'язнених. Зокрема, відмову за станом здоров'я отримали 368 осіб.

«У тюремній системі є багато хороших людей, які могли б бути корисними на фронті. Це гарне вікно можливостей розпочати своє життя з нової сторінки», – додав міністр.

Очікується, що нова програма принесе близько 5 тисяч нових рекрутерів. Водночас «найсприятливіші обставини» можуть збільшити це число.

Нагадаємо, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна.

За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Також повідомлялося, що в Україні змінилася правила проходження військово-лікарської комісії. Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, передбачає, зокрема, зміни у проходженні ВЛК. Тепер скерування на проходження повторної військово-лікарської комісії для «обмежено придатних» осіб повинні будуть видати ТЦК та СП.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.