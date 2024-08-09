Скільки мирних жителів Донеччини убила Росія. Голова ОВА назвав страшну цифру

Статистика жертв у Маріуполі та Волновасі відсутня

З початку повномасштабного вторгнення на Донеччині, без урахування Маріуполя і Волновахи, загинуло 2122 осіб, поранення отримали 5572 мешканці області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Стосовно зниклих безвісті, додає Філашкін, за даними управління Нацполіції Донецької області, станом на зараз це 25147 осіб.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації зазначає, що адміністрація постійно спілкується з родинами, які шукають своїх захисників, своїх рідних. Мова як про військових, так і про цивільних.

«І ми як керівництво області також долучаємося до пошуку людей. Ми спілкуємося з командирами бригад щодо зниклих людей. Коли офіційні листи їм надсилаємо, коли через особисте спілкування з’ясовуємо долю людей», - додає Філашкін.

За словами начальника Донецької ОВА, усі великі підприємства області зруйновані, проте велика кількість малого і середнього бізнесу працює – це переважно аграрії і торгівля. Також, за словами Філашкіна працюють шахтарі, середня заробітна плата у них – до 40 тис. гривень на місяць.

Обласна влада, продовжує начальник Донецької ОВА, підставляє плече малому бізнесу. Наприклад, після деокупації Святогорська (Святогріськ звільнений від російських окупантів 12 вересня 2022 року, в ході Слобожанського контрнаступу ЗСУ в Харківський області – «Главком»), його потрібно було терміново розміновувати, відновлювати електроживлення, газо- й водопостачання. У деокупованому місті працювала лише одна пекарня. Підприємець з власної ініціативи, власними зусиллями організував пекарню.

Влада допомогла йому усім, що було потрібно для роботи. Тепер, каже Філашкін, бізнесмен потроху розширює свій бізнес і нині вже допомагає хлібом Лиманській громаді.

Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, російські загарбники завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Окупанти влучили в супермаркет та «Нову пошту». На місцях удару виникла сильна пожежа, є поранені та загиблі.

До слова, на Донеччині є міста, які за останній час стали частково окупованими, але, не зважаючи на небезпеку та відсутність їжі, води, медичної допомоги місцеві мешканці вперто відмовляються евакуюватися у більш безпечне місце. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.