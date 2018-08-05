Бойовики застосували на Донбасі важке озброєння, одного військового поранено



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Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням важкого озброєння. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП, по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Луганське, Чермалик, Гнутове, Лебединське та Павлопіль. Поряд із цим ворог обстріляв захисників Гнутового із міномета калібром 82 мм.

Внаслідок активних дій російських окупаційних військ один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Нагадаємо, минулої доби противник 33 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі один раз із важкого озброєння.

Внаслідок ворожих дій, зі складу Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув і двоє поліцейських дістали поранення.

Впродовж позаминулої доби, 3 серпня, противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі шість разів із важкого озброєння.