За минулу добу на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

Новини війни

Минулої доби противник завдав 73 авіаційних ударів, під час яких скинув 245 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7892 дрони-камікадзе та здійснили 1948 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 33 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони скупчення живої сили та техніки противника, два пункти управління БпЛА та ще один важливий об’єкт противника.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Винторівка, Гаврилова Слобода, Гута, Фотовиж, Бачівськ, Товстодубове, Кореньок, Яструбщина, Сімейкине, Бруски, Безсалівка, Отруба, Волфине, Павлівка, Малушине, Ободи, Мала Корчаківка, Корчаківка, Андріївка, Олексіївка, Іволжанське, Кияниця, Юнаківка, Лужки, Храпівщина, Миропілля, Зарічне, Запсілля, Нескучне Сумської області. Авіаудару зазнав населений пункт Кияниця.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор здійснив одну атаку, завдав чотири авіаційні удари, застосувавши дев’ять КАБ, та здійснив 98 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили п’ять атак противника у бік Охрімівки, Варварівки та Радьківки.

На куп'янському напрямку

Ворог здійснив одну атаку в напрямку Куп’янська.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили чотири атаки в бік Лиману.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив сім атак у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Крива Лука та в бік Миколаївки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 12 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Миколайпілля, Новопавлівки, Кучерового Яру.

На покровському напрямку

Ворог здійснив вісім атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Ганнівка, Чернігівка, Мирне, Молодецьке та в напрямку Сергіївки, Новопавлівки.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти 10 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Долинка та в районі Добропілля, Гіркого, Чарівного, Білогір’я.

На оріхівському напрямку

Ворог здійснив три штурмові дії в районі Малої Токмачки та в бік населених пунктів Павлівка, Лук’янівське.

Нагадаємо, триває 1739-й день повномасштабної війни в Україні.