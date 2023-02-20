Окупанти обстріляли Куп'янськ на Харківщині

Наразі немає інформації про постраждалих чи руйнування

Російські загарбники ввечері 20 лютого завдали ударів по місту Куп'янськ Харківської області. Про це повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник у своєму Telegram.

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«Ворог завдав ударів ракетами С-300», – зазначив офіцер, закликавши ніколи не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

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Нагадаємо, що добігає кінця 362-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав три ракетних та 22 авіаційних удари. Здійснив бпонад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Крім того, противник продовжує примусову російську паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.