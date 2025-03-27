Втрати ворога станом на 27 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

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Триває 1128-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1670 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 27 березня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 27 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 27 березня втратила:

особового складу ‒ близько 908890 (+1670) осіб,

танків ‒ 10438 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 21701 (+16) од,

артилерійських систем – 25265 (+58) од,

РСЗВ – 1343 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1118 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30926 (+108),

крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 42070 (+169) од,

спеціальна техніка – 3787 (+1).

Втрати ворога у війні станом на 27 березня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 27 березня

в Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до чотирьох ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – шість суден, з них чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря 10 суден, з них шість суден продовжило рух з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 27 березня 2025 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1128-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, окупанти вдарили дронами по Харкову. Внаслідок ударів є постраждалі. Російська армія здійснила атаку, використовуючи нову тактику для ослаблення системи протиповітряної оборони.

Раніше війська РФ атакували Дніпро дронами-камікадзе «Шахед». У місті сталося декілька пожеж.

До слова, технічні команди не визначили, яким чином здійснювати моніторинг часткового припинення вогню між Україною та Росією.

Як відомо, ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів на території Росії.