Втрати ворога станом на 27 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1670 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 27 березня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 27 березня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 27 березня втратила:
- особового складу ‒ близько 908890 (+1670) осіб,
- танків ‒ 10438 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21701 (+16) од,
- артилерійських систем – 25265 (+58) од,
- РСЗВ – 1343 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1118 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30926 (+108),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42070 (+169) од,
- спеціальна техніка – 3787 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 27 березня
- в Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до чотирьох ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря 10 суден, з них шість суден продовжило рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1128-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, окупанти вдарили дронами по Харкову. Внаслідок ударів є постраждалі. Російська армія здійснила атаку, використовуючи нову тактику для ослаблення системи протиповітряної оборони.
Раніше війська РФ атакували Дніпро дронами-камікадзе «Шахед». У місті сталося декілька пожеж.
До слова, технічні команди не визначили, яким чином здійснювати моніторинг часткового припинення вогню між Україною та Росією.
Як відомо, ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів на території Росії.
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