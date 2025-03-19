Атака дронів на Київщину та Сумщину: головне за ніч

На Київщині внаслідок ворожої атаки поранено чоловіка

Російські дрони атакували Київщину та Сумщину, внаслідок атаки дронів зайнялась пожежа на території НПЗ у Краснодарському краї, астронавти NASA, які провели дев'ять місяців на орбіті Землі, повернулись, росіяни вдарили по критичному об'єкту в Слов'янську.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 19 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака дронів на Київщину:

Російські терористи завдали ударів по Київщині. Через ворожу атаку зруйновані будинки та є поранений.

Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина. 60-річний чоловік отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований.

За попередньою інформацією в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані дев'ять приватних будинків. Ліквідовано пожежі трьох таунхаусів.

Також в Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загоряння трав'яного настилу. У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок.

Російські удари по Сумщині

Російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Сумщини. Росіяни атакували дві лікарні.

Близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

На місці падіння уламків російського дрона працюють аварійно-рятувальні служби. Увечері 18 березня російський безпілотник влучив у дах обласної клінічної лікарні. Відомо, що обійшлось без жертв.

Росіяни вдарили по критичному об'єкту в Слов'янську

Увечері 18 березня російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Слов'янськ, що на Донеччині.

Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.

Військовий оглядач Богдан Мірошников зазначив, що ворог вдарив по енергоінфраструктурі Словʼянська авіабомбою.

Дрони атакували найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані

В ніч на 19 березня дрони атакували Краснодарський край. Дрони летіли курсом на нафтоперекачувальну станцію у місті Кропоткін, що є є найбільшою станцією Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) на території Росії.

Місцеві мешканці повідомили, що чули серію потужних вибухів в районі НПЗ. Згодом стало відомо, що на території підприємства зайнялась пожежа внаслідок падіння уламків.

Очевидці пишуть, що горять уламки збитого безпілотника. Водночас на відео, які публікують місцеві канали, розмір пожежі не нагадує незначне загоряння уламків.

Астронавти NASA, які провели дев'ять місяців на орбіті Землі, повернулись

​Астронавти NASA Бутч Вілмор та Суні Вільямс успішно повернулися на Землю після понад дев'ятимісячного перебування на Міжнародній космічній станції (МКС).

Їхня місія розпочалася 5 червня 2024 року і спочатку планувалася як восьмиденний політ для тестування нового космічного корабля Boeing Starliner. Однак через технічні проблеми з кораблем їхнє повернення було відкладено, і астронавти залишилися на МКС до вирішення ситуації.

Вони повернулись у ніч на 19 березня на борту капсули SpaceX Crew Dragon, яка успішно приземлилася в Американській (Мексиканській) затоці поблизу узбережжя Флориди.