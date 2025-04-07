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ЗСУ підрахували, скільки Росії коштує квадратний кілометр української землі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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ЗСУ підрахували, скільки Росії коштує квадратний кілометр української землі
За три місяці 2025 року на Східному фронті Росія втратила 146 військових, 1 танк, 2 бойові броньовані машини (ББМ) та 4,5 гармати

«Російський народ платить надвелику ціну за бажання Кремля»

У ОСУВ «Хортиця» оприлюднили дані про втрати Росії на Східному фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця».

Оперативно-стратегічне угрупування військ підрахувало величезні втрати Російської Федерації, які вона несе за кожен квадратний кілометр української землі.

У результаті підрахунків, за три місяці 2025 року на Східному фронті Росія втратила 146 військових, 1 танк, 2 бойові броньовані машини (ББМ) та 4,5 гармати.

ЗСУ підрахували, скільки Росії коштує квадратний кілометр української землі фото 1
інфографіка: ОСУВ «Хортиця»

«Україна не віддає землю. Російський народ платить надвелику ціну за бажання Кремля», – зазначили у повідомленні.

До слова, російська армія 4 квітня вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою, внаслідок чого загинуло 20 людей та постраждало понад 80. Збройні Сили України не залишили це без відповіді. Відповідне відео показав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує «Главком».

Також російські окупаційні війська на полі бою мають намір зосередитися на спробі окупації всієї Донецької області. Найгарячішим може стати Лиманський напрямок. Росіяни готують поповнення і накопичують резерви. Як інформує «Главком», про це заявив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

«Гаряче стане там, де було трохи тихіше. Це Лиманський напрямок. Це дуже по карті хороший (для РФ, – ред.) сценарій для того, щоб обрізати логістику всьому донецькому угрупованню. Тому що брати головну агломерацію Донецької області – Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ – із півдня у цьому порядку на північ – це 10 років. А перерізати логістику на Харків – це б їм дало великі козирі», – пояснив Сазонов.

Москва досі прагне про окупацію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Утім, армія РФ не має сил для масштабного наступу одразу на декількох ділянках фронту, як було 2024-го.

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Теги: росія армія втрати росіяни

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