Столицю затягнуло димом через нічну атаку: куди влучив ворог

Пожежа, що виникла після влучання в Києві

В Святошинському районі Києва після атаки РФ виникла пожежа

Вночі російські терористи вдарили по складах у Києві, де зберігалися продукти харчування та медикаменти. Про це розповів речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Павло Петров в ефірі «Київ 24», передає «Главком».

«Від ранку рятувальники залучені в Святошинському районі Києва. Наразі на одній з локацій загоряння повністю ліквідовано. Рятувальники продовжують працювати на другій локації, на складській будівлі. Тут у нас складала площа пожежі 1,5 тис. кв. м. Наразі пожежа локалізована», – каже він.

Речник уточнив, що на складах зберігалось дуже багато речей. Починаючи від продуктів харчування, закінчуючи медикаментами.

Петров припустив, що вже найближчим часом рятувальники зможуть повністю ліквідувати всі наслідки ворожого обстрілу.

❗️Вночі РФ пошкодила склади у Києві, де зберігалися продукти харчування та медикаменти, – розповів речник ДСНС Петров.



На його думку, вже найближчим часом рятувальники зможуть повністю ліквідувати всі наслідки ворожого обстрілу. pic.twitter.com/j2gV9Yl6Kw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 12, 2025

Раніше повідомлялося, що деякі райони Києва з самого ранку 12 квітня затягнуло смогом. Жителі міста скаржаться на запах гару.

Нагадаємо, у ніч на 12 квітня росіяни запустили дрони по Києву та області. Внаслідок ворожої атаки у столиці зайнялись пожежі.