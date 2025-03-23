Що Україна та США обговорять у Саудівські Аравії: подробиці від Reuters

Очікується, що українські та американські офіційні особи зустрінуться в Саудівській Аравії ввечері в неділю

Головними темами переговорів США та України мають стати часткове припинення вогню

У ніч проти 24 березня в Ер-Ріяді відбудуться переговори делегацій США та України. В понеділок мають зустрітися делегації США та РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Головними темами переговорів США та України мають стати часткове припинення вогню, зокрема 30-денне перемир’я на енергооб’єктах, а також безпека судноплавства в Чорному морі.

«Очікується, що українські та американські офіційні особи зустрінуться в Саудівській Аравії ввечері в неділю, щоб обговорити можливе часткове припинення вогню між Україною та Росією, що є частиною ескалації дипломатичного поштовху президента США Дональда Трампа щодо припинення трирічної війни. Зустріч передуватиме переговорам делегацій США та Росії, які заплановані на понеділок», – ідеться у повідомленні Reuters.

Нагадаємо, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Київ порушив перемир'я з Росією, яке раніше було запропоноване президентом США Дональдом Трампом.

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Раніше «Главком» повідомляв, що спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.