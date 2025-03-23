Головна Країна Політика
search button user button menu button

Що Україна та США обговорять у Саудівські Аравії: подробиці від Reuters

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Що Україна та США обговорять у Саудівські Аравії: подробиці від Reuters
Очікується, що українські та американські офіційні особи зустрінуться в Саудівській Аравії ввечері в неділю
фото з відкритих джерел

Головними темами переговорів США та України мають стати часткове припинення вогню

У ніч проти 24 березня в Ер-Ріяді відбудуться переговори делегацій США та України. В понеділок мають зустрітися делегації США та РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Головними темами переговорів США та України мають стати часткове припинення вогню, зокрема 30-денне перемир’я на енергооб’єктах, а також безпека судноплавства в Чорному морі.

«Очікується, що українські та американські офіційні особи зустрінуться в Саудівській Аравії ввечері в неділю, щоб обговорити можливе часткове припинення вогню між Україною та Росією, що є частиною ескалації дипломатичного поштовху президента США Дональда Трампа щодо припинення трирічної війни. Зустріч передуватиме переговорам делегацій США та Росії, які заплановані на понеділок», – ідеться у повідомленні Reuters.

Нагадаємо, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Київ порушив перемир'я з Росією, яке раніше було запропоноване президентом США Дональдом Трампом.

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. 

Раніше «Главком» повідомляв, що спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна. 

Читайте також:

Теги: росія путін Україна безпека переговори росіяни Стів Віткофф Саудівська Аравія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп ще нічого не вирішив
Політичний медовий місяць Трампа підходить до завершення
5 березня, 19:24
Трампу доведеться думати щоби умови перемир’я, якщо воно буде, були відносно пристойними
Путін буде тягнути час. Але у Трампа його просто немає
14 березня, 18:18
Росія встановила дроновий рекорд
Росія встановила дроновий рекорд
23 лютого, 22:40
Безпілотники атакують Київ
У Києві працює ППО
27 лютого, 04:29
Михайлов: З наших копалин отримати $500 млрд прибутку, як хоче Трамп, нереально
Доктор геології про забаганки Трампа: Отримати $500 млрд з наших копалин нереально
26 лютого, 08:00
Венс в Овальному кабінеті 28 лютого під час зустрічі з Зеленським
Венс заявив, що протестувальники налякали його 3-річну доньку вигуками «Слава Україні»: реакція мережі
8 березня, 23:59
У МНС стверджують, що пожежу на НПЗ в Уфі вже нібито ліквідовано
В Уфі дрони атакували нафтохімічне підприємство: багато пошкоджень (відео)
3 березня, 06:59
Десантники влаштували засідку для росіян
Росіяни просочилися в бік Суджі через газову трубу: подробиці від ЗСУ
8 березня, 16:34
Рютте: Ми маємо виробляти більше зброї
Країни НАТО виробляють замало зброї у порівнянні з Росією та Китаєм – Рютте
14 березня, 00:28

Політика

У Ер-Ріяді розпочалась зустріч української та американської делегацій
У Ер-Ріяді розпочалась зустріч української та американської делегацій
Що Україна та США обговорять у Саудівські Аравії: подробиці від Reuters
Що Україна та США обговорять у Саудівські Аравії: подробиці від Reuters
Експосол України в США пояснив, для чого Путіну часткове припинення вогню
Експосол України в США пояснив, для чого Путіну часткове припинення вогню
Переговори України та Росії у Саудівській Аравії: стали відомі цілі сторін
Переговори України та Росії у Саудівській Аравії: стали відомі цілі сторін
Експосол України в США Олег Шамшур: Питання припинення вогню не є головним
Експосол України в США Олег Шамшур: Питання припинення вогню не є головним
Кому доручено дбати про національну єдність? Усі радники міністра Чернишова
Кому доручено дбати про національну єдність? Усі радники міністра Чернишова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 березня: ситуація на фронті
76K
Житель Суджі, якого врятували українські військові, видав дивний фейк про ЗСУ
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 березня 2025
19K
«Встигають писати дисертації». Співвласник «Нової пошти» позаздрив Залужному та Усику
19K
Ситуація на фронті. Російські понти закінчились
12K
Роналду назвав умову, за якої він одружиться з Джорджиною

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 березня, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua