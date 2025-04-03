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Пропутінська співачка Нетребко повертається на сцену Лондонської Королівської опери

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нетребко заспіває чотири вистави з 11 по 21 вересня у новій постановці Олівера Мірса
фото: АР

Останній раз Нетребко виходила на сцену Королівської опери у квітні 2019 року

Лондонська Королівська опера оголосила про повернення російської оперної співачки Анни Нетребко, яка підтримує диктатора РФ Володимира Путіна, на свою сцену після шестирічної перерви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Співачка відкриє сезон 2025-2026 років, виконавши головну роль у постановці «Тоски» Джакомо Пуччіні, яка стане дебютною для Якуба Груші на посаді музичного керівника театру.

Також Нетребко виступить у чотирьох показах з 11 по 21 вересня в новій постановці Олівера Мірса та візьме участь у чотирьох виставах «Турандот» Пуччіні, які відбудуться з 15 по 23 грудня. Її сольний концерт запланований на 24 червня 2026 року.

Останній раз Нетребко виходила на сцену Королівської опери у квітні 2019 року в постановці «Сила долі» Верді. Її виступи, заплановані на січень 2022 року, не відбулися через обмеження на в'їзд до Європи.

Що відомо про Нетребко?

Анна Нетребко, яка має звання народної артистки Росії, відкрито підтримує російського диктатора Володимира Путіна. У січні 2023 року її внесли до санкційного списку України. Після початку повномасштабного вторгнення Метрополітен-опера в Нью-Йорку скасувала її заплановані виступи. У липні 2022 року через проросійську позицію було також скасовано її сольний концерт у Німеччині.

Як писало видання Guardian, у 2014 році Анна Нетребко пожертвувала 1 млн рублів оперному театру в Донецьку, який на той час уже не був підконтрольним Україні через розпочате Росією вторгнення.

Раніше концерт російської оперної співачки Анни Нетребко, яка виражає підтримку війни Росії в Україні, скасували у Таллінні.

До слова, улюблена оперна співачка Путіна подала до суду на відомий театр Metropolitan Opera. Вона хоче отримати компенсацію за скасовані виступи.

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Теги: Лондон росіяни співачка

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Життя

Пропутінська співачка Нетребко повертається на сцену Лондонської Королівської опери
Пропутінська співачка Нетребко повертається на сцену Лондонської Королівської опери
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