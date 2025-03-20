«Був би результат». Зеленський про можливу зустріч делегацій України та Росії

Зеленський відповів, що перемовини між делегатами України та Росії «не є великою проблемою»

Президент України Володимир Зеленський відповів, за яких умов можлива зустріч українських та російських делегатів. Як інформує «Главком», про це президент заявив під час онлайн-брифінгу.

19 березня ввечері Зеленський з Фінляндії онлайн поспілкувався з журналістами. На запитання про можливі переговори делегацій України та Росії, Зеленський відповів, що «це не є великою проблемою».

«Це не велика проблема. Був би результат. Якщо буде політична воля, передусім, з боку росіян, хоч вони і не хочуть закінчувати війну, то не є проблема зустрічі. Тут питання абсолютно прагматичне, якщо є напряцьовані варіанти, що можуть наблизити до закінчення війни, то можемо рухатись», – сказав президент.

До слова, це запитання ставила журналістка з німецького видання. Зеленський відзначив в розмові, що Німеччина розблокувала російські активи та подякував німецькому уряду за це.

Також за словами Зеленського, під час перемовин питання територій буде найскладнішим.

«Питання територій буде найскладнішим. Я це відчуваю, ми це розуміємо. Це буде виклик, і ми будемо захищати максимально Україну. Нам буде дуже непросто», – підкреслив президент.

Український президент наголосив, що американський лідер Трамп усвідомлює те, що Україна не визнає юридично окуповані території в складі Росії.

Раніше Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп поділився деталями своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та ключовими питаннями, які вони обговорили.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у Білому домі провів телефонну розмову з президентом України. Очільник США назвав її «дуже хорошою».

Як розповів Трамп, розмова із Зеленським тривала годину. За словами політика, значна її частина ґрунтувалася на вчорашній розмові з главою Кремля, аби узгодити запити і потреби Росії та України.

Як відомо, Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.