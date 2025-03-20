Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Був би результат». Зеленський про можливу зустріч делегацій України та Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Був би результат». Зеленський про можливу зустріч делегацій України та Росії
Зеленський з Фінляндії онлайн поспілкувався з журналістами
фото: Офіс президента

Зеленський відповів, що перемовини між делегатами України та Росії «не є великою проблемою»

Президент України Володимир Зеленський відповів, за яких умов можлива зустріч українських та російських делегатів. Як інформує «Главком», про це президент заявив під час онлайн-брифінгу.

19 березня ввечері Зеленський з Фінляндії онлайн поспілкувався з журналістами. На запитання про можливі переговори делегацій України та Росії, Зеленський відповів, що «це не є великою проблемою».

«Це не велика проблема. Був би результат. Якщо буде політична воля, передусім, з боку росіян, хоч вони і не хочуть закінчувати війну, то не є проблема зустрічі. Тут питання абсолютно прагматичне, якщо є напряцьовані варіанти, що можуть наблизити до закінчення війни, то можемо рухатись», – сказав президент.

До слова, це запитання ставила журналістка з німецького видання. Зеленський відзначив в розмові, що Німеччина розблокувала російські активи та подякував німецькому уряду за це.

Також за словами Зеленського, під час перемовин питання територій буде найскладнішим.

«Питання територій буде найскладнішим. Я це відчуваю, ми це розуміємо. Це буде виклик, і ми будемо захищати максимально Україну. Нам буде дуже непросто», – підкреслив президент.

Український президент наголосив, що американський лідер Трамп усвідомлює те, що Україна не визнає юридично окуповані території в складі Росії.

Раніше Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп поділився деталями своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та ключовими питаннями, які вони обговорили.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у Білому домі провів телефонну розмову з президентом України. Очільник США назвав її «дуже хорошою».

Як розповів Трамп, розмова із Зеленським тривала годину. За словами політика, значна її частина ґрунтувалася на вчорашній розмові з главою Кремля, аби узгодити запити і потреби Росії та України.

Як відомо, Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

Читайте також:

Теги: росіяни переговори Володимир Зеленський Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Весь Всесвіт може бути проти нас. Але це тільки розпалює нашу лють
Лютий – місяць, який завжди показував світу, хто ми є. Але світ не розумів цього
21 лютого, 15:18
Цей скандал увійде у підручники з історії: катастрофічно невдала зустріч ознаменувала нову геополітичну епоху
Рузвельт і Рейган перевертаються у могилах… Тема №1
1 березня, 16:45
Міністр розповів, що США не лише фінансово підтримають Україну, але й будуть мати економічні та управлінські права у рамках цих інвестицій
Міністр фінансів США розкрив деталі угоди про корисні копалини
23 лютого, 10:30
Український військовий зміг самостійно викурити з бліндажа окупантів
Український військовий самотужки захопив у полон шістьох окупантів (відео)
27 лютого, 00:58
Гауляйтер Денис Пушилін не відповідає на запити громадян
«Віджим» житла по-донецьки. Як окупанти грабують місцевих
1 березня, 07:31
Раніше сенатор від республіканців США Ліндсі Грем заявив, що Зеленський «жахливо поводився» і має змінити свою позицію, або дати змогу іншій людині вести бізнес із США
Зеленський «запропонував» сенатору, який його критикував, громадянство України
3 березня, 09:05
Російські війська, ймовірно, також захопили Гончарівку
Росіяни незначно просунулася на Курщині – ISW
15 березня, 08:34
Бундестаг підтримав «оборонний» законопроєкт, на черзі – голосування у Бундесраті
Німецький Бундестаг підтримав законопроєкт щодо суттєвого зміцнення оборони
18 березня, 19:13
Після розмови Трампа з Путіним біля посольства в Москві демонтували інсталяцію «СВО»
Після розмови Трампа з Путіним біля посольства в Москві демонтували інсталяцію «СВО»
18 березня, 22:47

Суспільство

«Був би результат». Зеленський про можливу зустріч делегацій України та Росії
«Був би результат». Зеленський про можливу зустріч делегацій України та Росії
Зеленський назвав тему, яка буде найскладнішою під час перемовин
Зеленський назвав тему, яка буде найскладнішою під час перемовин
У Львові зʼявилося погруддя Ліни Костенко (фото, відео)
У Львові зʼявилося погруддя Ліни Костенко (фото, відео)
Священник-блогер пояснив, в якому одязі жінці треба ходити до храму
Священник-блогер пояснив, в якому одязі жінці треба ходити до храму
«Це виходить за всі межі». Речник ДСНС Сумщини відреагував на нічну атаку росіян
«Це виходить за всі межі». Речник ДСНС Сумщини відреагував на нічну атаку росіян
Альтернативна служба під час війни: Венеціанська комісія відповіла Україні
Альтернативна служба під час війни: Венеціанська комісія відповіла Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 березня 2025
24K
Що не так з дисертацією боксера Усика: пояснення науковця
17K
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
13K
«У професури не муляє?». Стаховський прокоментував здобуття Усиком ступеня доктора філософії
11K
Руйнування, що вражають: міжнародні експерти оглянули укриття на Чорнобильській АЕС

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua