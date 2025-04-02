Росіяни атакують дронами Харків, спалахнули пожежі (оновлено)

У ніч на 2 квітня росіяни масовано обстріляли Харків

Ворог завдає ударів дронами по Харкову, лунають вибухи

Увечері 2 квітня російські війська завдали ударів по місту Харків. Росіяни били по місту ударними дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву владу.

Спершу про атаку повідомив мер міста Ігор Терехов. Він зазначив, що Харків знову під атакою «шахедів». Згодом повідомив, що удар було здійснено по приватному сектору Київського району.

О 22:30 Терехов написав, що за останні сорок хвилин ворог наніс 14 ударів по місту Харкову.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни вдарили дронами по Дергачах. Попередньо, є один постраждалий.

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Оновлено 23:09

Голова Харківської ОДА повідомив, що у Київському районі Харкова зафіксовані влучання БпЛА типу «шахед». Є загорання на місці прильотів. Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється.

Профільні служби працюють на місці.

У селі Черкаська Лозова, що на Харківщині спалахнула пожежа внаслідок обстрілу ворожим безпілотником. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень наразі уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 2 квітня росіяни масовано обстріляли Харків ударними дронами. Зафіксовано від 13 до 15 влучань в Холодногірському районі міста. Більшість влучань у промисловій зоні.

Є інформація про вісім травмованих осіб: це чотири жінки від 40 до 51 року, чоловік 53 років, дівчинка 16 років, немовля дев'яти місяців та хлопчик семи років. Всі вони отримали гостру реакцію на стрес.