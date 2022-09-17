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Розвідка США прогнозує зміну планів Путіна у війні проти України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Розвідка США прогнозує зміну планів Путіна у війні проти України
Глава військової розвідки США: Путіну доведеться переглянути ціль війни в Україні
фото з відкритих джерел

Глава військової розвідки США вважає, що невдачі військ РФ в Україні змусять Путіна змінити цілі війни

Невдачі російської армії в Україні свідчать про те, що Кремлю не вдасться досягти цілей, поставлених перед повномасштабним вторгненням. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на виступ директора розвідувального управління міноборони США генерал-лейтенанта Скотта Бер’єра.

У розвідці Пентагону впевнені, що через це президенту РФ Володимиру Путіну доведеться змінити початкові цілі своєї так званої «спецоперації».

«Зараз ми підходимо до того моменту, коли, я думаю, Путіну доведеться переглянути свої цілі в цій операції», – сказав Бер’єр.

Генерал-лейтенант наголосив, що зараз цілком зрозуміло – Путін «не зможе зробити те, що він спочатку мав намір зробити».

«Росіяни планували окупацію, а не обов’язково вторгнення, і це їх відкинуло назад», – сказав Бер’єр, посилаючись на небажання Путіна повністю мобілізувати російські сили, щоб залучити більше живої сили до боротьби.

Аналітики також застерігають, що неможливо оцінити, як надалі розвиватиметься війна.

 «Він підходить до моменту ухвалення рішення. Яким буде це рішення, ми не знаємо. Але від цього залежить, як довго триватиме цей конфлікт», – резюмував Бер’єр.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вчергове осоромився під час міжнародної зустрічі.

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Теги: розвідка Міноборони війна путін диктатор відео

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