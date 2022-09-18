ЗСУ попередили, що ворог може атакувати Україну вісьмома крилатими ракетами

ЗСУ попередили про загрозу ракетних обстрілів з моря

Українські воїни наголосили, що загрози ворожої активності нікуди не зникли

Українські військові попередили, що окупанти можуть атакувати Україну вісьмома крилатими ракетами. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Наразі у Чорному морі перебуває одне російське судно-носій «Калібрів».

Наші військові зазначили, що шторм змусив ворога мінімізувати своє корабельне угруповання до 6 одиниць. Судна росіян укриваються вздовж південного узбережжя Криму.

«На бойовому чергуванні залишено один корабель-носій вісім «Калібрів» і три великі десантні кораблі», – вказали в ОК «Південь».

Українські воїни наголосили, що загрози ворожої активності нікуди не зникли, та закликали: без зволікань реагувати на сигнали про небезпеку; перебувати в укриттях до закінчення тривоги; за доцільності дотримуватись правила двох стін.

Нагадаємо, на південному напрямку противник поступається позиціями, втрачаючи тактично вигідне положення. За інформацією військових, окупанти силами до взводу за підтримки двох танків Т-72 та іншої броньованої техніки, проводили штурмові дії, але успіху не мали.

Додамо, українські воїни 10 вересня завдали удару по будівлі ТОВ «Алкоресурс» у Херсоні, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Підтверджено знищення понад 180 окупантів.