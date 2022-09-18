ЗСУ попередили, що ворог може атакувати Україну вісьмома крилатими ракетами
Українські воїни наголосили, що загрози ворожої активності нікуди не зникли
Українські військові попередили, що окупанти можуть атакувати Україну вісьмома крилатими ракетами. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».
Наразі у Чорному морі перебуває одне російське судно-носій «Калібрів».
Наші військові зазначили, що шторм змусив ворога мінімізувати своє корабельне угруповання до 6 одиниць. Судна росіян укриваються вздовж південного узбережжя Криму.
«На бойовому чергуванні залишено один корабель-носій вісім «Калібрів» і три великі десантні кораблі», – вказали в ОК «Південь».
Українські воїни наголосили, що загрози ворожої активності нікуди не зникли, та закликали: без зволікань реагувати на сигнали про небезпеку; перебувати в укриттях до закінчення тривоги; за доцільності дотримуватись правила двох стін.
Нагадаємо, на південному напрямку противник поступається позиціями, втрачаючи тактично вигідне положення. За інформацією військових, окупанти силами до взводу за підтримки двох танків Т-72 та іншої броньованої техніки, проводили штурмові дії, але успіху не мали.
Додамо, українські воїни 10 вересня завдали удару по будівлі ТОВ «Алкоресурс» у Херсоні, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Підтверджено знищення понад 180 окупантів.
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