Британська розвідка визначила, що підірве стратегію Росії

Україна продовжує наступальні операції на північному сході країни, тоді як російські війська після відступу встановили оборонні рубежі між річкою Оскіл та містом Сватове. Наразі невідомо, чи є в окупантів можливості для оборони. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter .

Британська розвідка зазначає, для РФ важливе збереження контролю над тимчасово окупованою територією Луганщини, оскільки через неї проходить один із небагатьох основних маршрутів постачання, які Росія все ще контролює, з Білгородської області Росії.

Крім того, лінія оборони проходить вздовж кордону Луганської області, частини Донбасу, яку Росія прагне «звільнити» як одну зі своїх безпосередніх цілей війни. «Будь-яка суттєва втрата території Луганщини однозначно підірве стратегію Росії», – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, спробує вести наполегливу оборону в районі Сватового, «але незрозуміло, чи російські передові сили мають достатні резерви чи достатній моральний дух, щоб протистояти ще одному узгодженому українському наступу».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/6uJ9hVTrLq



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/e6OKSzJF08