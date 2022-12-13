Британські морпіхи проводили секретні операції в Україні – The Times

Морські піхотинці були розгорнуті в Україні «для підтримки дипломатичної присутності Великої Британії в країні»

На початку 2022 року до України Британія направили 350 військовослужбовців

Військовослужбовці з Королівської морської піхоти Великої Британії брали участь у секретних операціях в Україні. Про це розповів британський генерал-лейтенант Роберт Магован, пише The Times.

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На початку 2022 року до України Британія направили 350 військовослужбовців, які допомогли евакуювати посольство до Польщі.

У квітні військові повернулися до Києва для забезпечення охорони британського диппредставництва, яке відновлювало там свою роботу.

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«Під час обох фаз морпіхи підтримували інші таємні операції у вкрай чутливому середовищі й із високим рівнем політичного та військового ризику», – заявив Магоуен, не уточнивши, про що йдеться.

Речник Королівських військово-морських сил Британії в коментарі The Times зазначив, що морські піхотинці були розгорнуті в Україні «для підтримки дипломатичної присутності Великої Британії в країні» та «не виконували жодних бойових функцій».

Як відомо, британські військові інструктори були вперше направлені в Україну після вторгнення Росії до Криму у 2014 році. У лютому 2022-го їх вивезли з України, аби уникнути перспективи прямого зіткнення з російськими військами.

Крім того, Британія також направила експертів з кібербезпеки для захисту критично важливих українських міністерств. Вони з лютого працюють віддалено й допомагають запобігати кібератакам.

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Нагадаємо, триває 293 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.